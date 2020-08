Aleam começa abrir acesso ao público, mas CMM mantém cautela

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) autorizou, a partir desta terça-feira (11), a presença de profissionais da imprensa na área reservada aos veículos de comunicação do Plenário Ruy Araújo. O poder liberou ainda, parcialmente, a galeria para a presença de público externo durante as sessões plenárias. O limite é de 30% das cadeiras (63 vagas), com medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19).



A medida consta no Ato número 12/2020, da Mesa Diretora, assinado por seis parlamentares, número suficiente para que o ato entre em vigor. Assinaram o documento os deputados Delegado Péricles (PSL), Fausto Junior (PRTB), Josué Neto (PRTB), Cabo Maciel (PL), Augusto Ferraz (DEM) e Roberto Cidade (PV).

De acordo com o presidente da Aleam, deputado Josué Neto (PRTB), o objetivo é resguardar a participação da população a partir do mesmo critério adotado para os templos religiosos, que seguindo o protocolo de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), estão realizando cultos com responsabilidade e resguardando a vida da população.

CMM



Diferente dos deputados estaduais, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), ainda não tem data para liberar o acesso ao público e imprensa. O acesso do público à galeria do Poder Legislativo municipal ainda continua vetado.

Com cautela, a direção da CMM manteve o acesso à Casa Legislativa Municipal somente para parlamentares, um procurador, dois assessores por gabinete e as equipes de serviços gerais. Nem mesmo a tribuna (púlpito) está liberada para ser utilizada pelos vereadores durante seus discursos. Isso tem gerado reclamações de vários parlamentares.