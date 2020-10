Romero aposta em gravação do programa eleitoral com smartphone

Manaus - O programa eleitoral gratuito tem sido transmitido em diferentes formatos, o candidato da coligação Manaus tem Pressa, Romero Reis (Novo) apostou na realização do programa através do smartphone.

Segundo Romero, a estratégia é se aproximar do eleitor que está nas redes sociais e simplificar sua comunicação na campanha eleitoral digital.

Mesmo com uma produtora, o candidato decidiu priorizar a simplicidade e a mensagem direta para transmitir suas propostas aos eleitores.

Romero possuiu espaço reduzido de 15 segundos diariamente na TV e na rádio e duas inserções diárias.

“Nós, do partido Novo não usamos fundo eleitoral, fundo partidário, aliás, não usamos verbas públicas para nada! Acreditamos no exemplo, não apenas nas palavras. Nosso projeto é inserir Manaus entre as melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar. É para isso que estamos trabalhando”, disse ele.

As mídias sociais serão utilizadas para pulverizar o material já veiculado e peças exclusivas, que o candidato está gravando em casa.

“Hoje a nossa vida está ao alcance das nossas mãos com o smartphone. E com tecnologia na palma da mãos que queremos construir uma nova Manaus, mais moderna, mais humana, mais inteligente, com todos os seus serviços digitalizados”, reforçou Romero.

Interação

Romero tem buscado interagir mais com seus eleitores em suas redes sociais através de vídeos de suas atividades políticas no corpo a corpo diariamente.

Além disso, o candidato tem realizado lives semanais para conversar com a população sobre seus projetos para a cidade de Manaus.

