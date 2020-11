Alfredo Nascimento pretende criar programa "Economia Pós-Pandemia"

| Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL), e sua vice Conceição Sampaio (PSDB) pretendem criar o Programa “Economia Pós-Pandemia”.



Segundo Alfredo, o programa será constituído de ações voltadas ao aquecimento do comércio, da indústria e da área de serviços, com prioridade para a geração de empregos e manutenção dos postos de trabalho nas empresas.

“O drama econômico provocado pelo coronavirus, causador da Covid-19, exige um prefeito trabalhador, que tenha disposição física e que ‘arregace as mangas’ para enfrentar as demandas da pós-pandemia e também enquanto ela não acabar. Empresas fecharam as portas, empregos foram perdidos e as possibilidades de geração de renda são diretamente afetadas pelo reordenamento do mercado econômico e do comportamento de pessoas de todas as classes sociais, idades e nível de escolaridade. E eu vou priorizar a geração de emprego e renda”, assegurou Alfredo.

Para o candidato, Manaus precisa de um prefeito comprometido com o trabalho, que se esforce e tenha dedicação às pessoas e à cidade.

“E, principalmente, um prefeito que apresente soluções para o provável maior desafio de 2021: a geração de emprego e renda para os manauaras”, disse Alfredo.

Entre os compromissos de Nascimento estão descontos no valor do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) e do Alvará para pequenas empresas que se comprometerem a não demitir seus funcionários, para garantir os empregos em Manaus.

“Enviarei um projeto de Lei para a Câmara Municipal para redução de percentuais progressivos para pagamento de IPTU e Alvará para pequenas empresas do comércio, indústria e serviços que mantiverem os empregos por um período determinado pelo acordo”, afirmou o postulante.

Reforço

Alfredo prometeu ainda abrir concurso para 1.200 guardas municipais para a "Guarda Armada", que receberão treinamento especial para combater a criminalidade, com prioridade para o sistema de transporte público, escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Segundo o candidato, os agentes da "Guarda Armada" serão responsáveis pela Viagem Protegida no transporte coletivo de Manaus com bases da "Guarda Armada" em locais estratégicos, com viaturas e agentes fazendo ronda nos ônibus de linhas com maior registro de assaltos e roubos e também nos que não têm grande incidência de ocorrências.

Para garantir ainda mais qualidade no atendimento da população, Alfredo e Conceição pretendem contratar 2.650 profissionais de saúde, com médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos em enfermagem. Dentistas, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas também integrarão as equipes.

Alfredo prometeu ainda trazer de volta o Banco Social para micro e pequenos empresários que precisam reabrir ou investir em seus negócios.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alfredo propõe medidas para dar agilidade ao trânsito de Manaus

Alfredo promete colocar educação entre as cinco melhores do país