Vídeo: Vereador eleito rasteja em solenidade de diplomação em Manaus

O momento gerou surpresa para muitos, devido a ação nunca ter sido realizada nas solenidades | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador eleito, Dione Carvalho (Patriota) gerou uma cena inusitada e talvez inédita na história da política amazonense. Nesta sexta-feira (18), em solenidade de diplomação dos eleitos em Manaus, o futuro parlamentar entrou rastejando no palco antes de receber o seu diploma de vereador.



O momento gerou surpresa para muitos, devido a ação nunca ter sido realizada nas solenidades. Até mesmo, o procurador-geral da Justiça, Alberto Nascimento Júnior, não conseguiu segurar a risada.

Além de rastejar, Dione também carregava um escudo parecido com o do super-herói Capitão América, contendo os dizeres: “defensores das crianças cardiopatas do Amazonas”.

Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:



Vídeo: Vereador aparece no banheiro durante sessão virtual da Câmara

CMM aprova contas de três exercícios do prefeito Arthur Neto