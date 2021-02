Mayara sugere criação de programa para conceder benefícios a empresas

A parlamentar defendeu ainda a união dos poderes para auxiliar a economia local | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual, Mayara Pinheiro Reis (PP), fez um indicativo ao Governo do Estado para que seja criado um programa de anistia e isenção de ICMS para empresas que se comprometerem a manter os postos de trabalho até o fim da pandemia de Covid-19.



Uma das medidas tomadas pelo Executivo Estadual para reduzir a taxa de transmissão e infectados por coronavírus no Amazonas foi o fechamento do comércio local.



Segundo a deputada, a iniciativa privada tem sido profundamente afetada pela impossibilidade de abertura dos estabelecimentos comerciais, o que gera a extinção de postos de trabalho.

A parlamentar defendeu ainda a união dos poderes para auxiliar a economia local durante a pandemia.

“É fundamental que em um momento dramático como o que atravessamos, todos os entes se unam para que combatamos a crise sanitária avassaladora que atinge o Amazonas, mas sem tirar condições de manutenção do emprego de nossa população. Por isso, fiz um indicativo ao Poder Executivo para que crie um programa de concessão de benefícios fiscais a fim de que as empresas tenham as condições necessárias de manter seus trabalhadores”, defendeu.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Amazonas, cerca de 25% dos bares e restaurantes já encerraram definitivamente suas atividades e aproximadamente 10 mil postos de trabalho foram extintos. No último dia 8 de fevereiro, 400 profissionais foram demitidos.

