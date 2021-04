Sinésio defende emenda de R$ 100 mil para familiares de PcDs

O valor da emenda, orçada em um total de R$100 mil, também vai ser destinada às associações que atuam em projetos voltados para Pessoas Com Deficiência (PcD) | Foto: Divulgação

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (13), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) defendeu a destinação de Emenda Parlamentar que beneficie a criação de espaços voltados às famílias vulneráveis que tenham entes com deficiência, no Amazonas.

O valor da emenda, orçada em um total de 100 mil reais, também vai ser destinada às associações que atuam em projetos voltados para Pessoas Com Deficiência (PCD). Umas das beneficiadas com a emenda será a Associação de Terapeutas Corporais e Holísticos (Atech), que ampara, principalmente, mães que têm crianças diagnosticadas com transtornos do espectro autista, na cidade de Manaus.

Segundo o deputado Sinésio Campos, com aprovação da emenda, também vai ser possível levar apoio às famílias que vivem no interior do Estado e que, por muitas vezes, não têm acesso a um atendimento socioassistencial e socioeducativo que auxilie na defesa e implementação dos direitos da pessoa com deficiência.

O deputado recebeu ainda nesta terça-feira (13), em seu gabinete na Aleam, representantes da Atech, que agradeceram o esforço do parlamentar em ajudar essas famílias. “O deputado Sinésio Campos foi o único que deu credibilidade ao nosso projeto, intitulado “Cuidando De Quem Cuida”, que visa instruir e capacitar mães de autistas e não somente seus filhos”, declarou Andrea Barroncas, presidente da associação.

Adria Barroncas, que é mãe de João de oito anos, diagnosticado com transtornos do espectro autista, e tesoureira da Atech, também agradeceu o apoio do deputado Sinésio Campos.

“Eu espero de verdade que essas mães que não tiveram a curiosidade que eu tive em ter essa visão sobre o cuidado delas, sejam de fato auxiliadas em como lidar de maneira mais leve com toda essa questão de ter um filho com esse diagnóstico ou qualquer outra deficiência”, disse Adria.

No fim de semana, o deputado também visitou a Associação de Apoio Lar de Vitórias, no bairro do Japiim, no qual destinou 50 mil reais em Emenda Parlamentar e constatou os cuidados da associação frente aos PCD. Atualmente, 130 PCD entre 3 e 17 anos recebem serviços gratuitos, mas, a fila de espera está sempre em escala crescente. O deputado reafirmou o compromisso de destinar mais 100 mil reais para a Associação Lar de Vitórias e 100 cestas básicas também através de Emenda Parlamentar.

"As diversas barreiras sociais que as PCDs encontram são dificultadores para seu acesso a oportunidades de trabalho e, muitas vezes, de educação formal, os parentes se sente desamparados e isso é desumano. Essas pessoas precisam muito do nosso apoio, elas não podem ser excluídas da sociedade e no que depender do nosso mandato, estaremos cada vez mais levantando essa bandeira não só com a destinação de emendas, mas que outras pessoas e a classe empresarial se mostre presente em ajudar essas instituições e associações", relatou Campos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Senadores do AM reagem a decreto que flexibiliza compra de armas

Lei do AM que obriga escolas ter Bíblia é inconstitucional, decide STF