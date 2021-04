Pacheco anuncia novo secretário-geral da Mesa do Senado Federal

O novo secretário-geral da Mesa, Gustavo A. Sabóia Vieira, é formado em Direito | Foto: Divulgação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o novo secretário-geral da Mesa, Gustavo A. Sabóia Vieira, que substitui Luiz Fernando Bandeira de Mello.

"Gustavo Sabóia vem, a partir de agora, cumprir mais este desafio profissional: contribuir com sua competência para o bom andamento das atividades legislativas no Senado Federal e no Congresso Nacional. As boas-vindas ao Dr. Gustavo" afirmou Pacheco, na sessão deliberativa desta terça-feira (13).

O novo secretário-geral da Mesa, Gustavo A. Sabóia Vieira, é formado em Direito, servidor do Senado há nove anos, tendo sido também analista judiciário no Superior Tribunal Militar (STM) e chefe de assessoria no Ministério da Infraestrutura.

" A tarefa é árdua, mas tenho certeza de sua competência, que fará com que supere todos os desafios " Rodrigo Pacheco, presidente do senado,

O presidente do Senado também cumprimentou o ex-secretário Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho que foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na vaga indicada pelo Senado Federal, em substituição a Henrique Ávila, com um mandato de dois anos como conselheiro na CNJ, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

"O reconhecimento e também agradecimento muito merecidos ao Dr. Luiz Fernando Bandeira, que deixou a Secretaria-Geral da Mesa para assumir o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelo Dr. Bandeira, que, aliás, permanece aqui concretizado na equipe da Secretaria-Geral da Mesa, que nos assessorou ao longo desses dias na Presidência", declarou Pacheco.

