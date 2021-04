Peixoto é o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara

O novo colegiado vai tratar do combate aos problemas de violência e insegurança | Foto: Divulgação

O vereador Peixoto (PTC), foi escolhido como vice-presidente da Comissão Técnica Permanente de Segurança Pública (COMSEGPM), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), instalada nesta segunda-feira (12), com 14 membros, sendo sete titulares e sete suplentes. A aprovação da nova comissão, altera o Regimento Interno da CMM.

A escolha dos parlamentares foi feita de acordo com os critérios de proporcionalidade entre os blocos partidários. O vereador Capitão Carpê (Republicanos), autor do projeto de resolução, que criou o grupo, foi eleito presidente. A vice-presidência ficou com o vereador Peixoto (PTC), que é policial civil.

O novo colegiado vai tratar do combate aos problemas de violência e insegurança, que tanto afligem a população da capital do Amazonas, assim como a reestruturação e a criação de um plano de carreiras da Guarda-Municipal.

“A criação de uma comissão permanente para tratar da segurança pública é uma resposta que esta Casa deve ao manauara”, disse Peixoto.

Na pauta da Comissão, além das atribuições inerentes a sua área de atuação, estão ações voltadas para a valorização da guarda municipal, seja através de treinamento técnico e de melhoria das condições de trabalho, para que a população obtenha mais qualidade nos serviços prestados e na segurança de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

CPI da Covid: Senadores debatem sobre ampliação para Estados e cidades

Boulos diz que está preparado para disputar o Governo de São Paulo