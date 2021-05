Aleam defende PL que fixa jornada de trabalho de 30h para enfermeiros

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), Sandro André, destacou a importância do espaço para a valorização da categoria | Foto: Divulgação

Dando inicio à semana de valorização da enfermagem, uma Cessão Tempo foi realizada na terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com a finalidade de ganhar apoio dos deputados estaduais ao Projeto de Lei 2564/2020, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede), que trata do piso salarial e da jornada de 30h para os profissionais da categoria, que permanecem na linha de frente no combate da Covid-19.

Na oportunidade, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), Sandro André, destacou a importância do espaço para a valorização da categoria.

“Estamos aproveitando a semana da Enfermagem para pedir aos nossos representantes políticos que olhem pela maior categoria da saúde do Brasil, a enfermagem. No Amazonas, hoje, nós somos mais de 52 mil profissionais e aproveitamos esse espaço para solicitar o apoio às nossas causas coletivas, que são 30 horas semanais, piso salarial digno e um local de descanso digno”, afirmou o presidente do Coren.

“Os 24 deputados da Aleam já mostraram disposição em subscrever essa moção a este movimento que está acontecendo no Brasil inteiro. As Casas Legislativas estão se mobilizando para prestar apoio, a fim de que o Senado torne a Lei de valorização do profissional da enfermagem uma realidade, estabelecendo um piso nacional digno aos que sacrificam suas próprias vidas para salvarem as vidas de milhões de brasileiros”, disse o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas).

O parlamentar, que foi o responsável pela iniciativa, também propôs uma Moção de Apoio a ser enviada ao Senado Federal.

Carreata em prol da valorização da enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) irá promoveu nesta quarta-feira (12) a primeira Carreata pela Valorização da Enfermagem. A concentração iniciou às 8h30, com saída às 9h da Avenida do Samba e o percurso seguirá até o complexo turístico da Ponta Negra.

Vale ressaltar que o ato marca duas datas importantes para a categoria no mês de maio: o dia 12, em que se comemora o dia do enfermeiro, e dia 20, que se celebra o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem.

*Com informações da assessoria

