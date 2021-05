Vereador pede Auxílio Enchente de R$ 300 para famílias manauaras

e acordo com o vereador, muitas famílias de Manaus estão sofrendo com os efeitos da enchente | Foto: Divulgação

Devido ao crescente número de famílias afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou, por meio de uma indicação, a inclusão destas famílias no Auxílio Estadual Enchente, do Governo do Amazonas.

De acordo com o vereador, muitas famílias de Manaus estão sofrendo com os efeitos da enchente tanto quanto as dos municípios do interior do Estado.

O Auxílio Enchente, do Governo do Estado, pagará uma parcela única de R$ 300 a 100 mil famílias nos municípios em que for decretado estado de emergência ou calamidade pública.

Segundo o governador Wilson Lima (PSC), há uma previsão de que 42 municípios no estado recebam o benefício.

Em Manaus, o prefeito David Almeida (Avante) decretou estado de emergência, na última semana, pela possibilidade de uma cheia histórica na cidade. Apesar disso, não há previsão para as famílias da capital amazonense receberem o benefício.

“Não há previsão da inclusão das famílias de Manaus para receberem o Auxílio Enchente, elas estão de fora, por enquanto. Porém, muitas delas, em diversas áreas da cidade, estão sofrendo os mesmos efeitos que aquelas no interior do estado do Amazonas e a situação econômico-social delas é a mesma, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Por isso, peço que o Governo inclua as famílias afetadas pela cheia e cadastradas pela Defesa Civil de Manaus no Auxílio Enchente”, destacou o vereador.

Guedes relembrou ainda que está atento às demandas dos moradores dos bairros afetados. O vereador já realizou solicitações à Defesa Civil do município para a construção de pontes de madeira em 8 comunidades de diversas áreas de Manaus.

*Com informações assessoria

