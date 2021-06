Vereadora apresenta PL para diretrizes de prevenção da cheia em Manaus

De acordo com a vereadora, das 10 maiores enchentes ocorridas na capital amazonense, 6 delas foram nos últimos 12 anos | Foto: Divulgação

A vereadora Thaysa Lippy (Progressista) está em campanha junto aos colegas de parlamento para conseguir os votos necessários a aprovação do seu Projeto de Lei (PL) que cria as Diretrizes Municipais de Contingenciamento e Prevenção de Enchentes.

“Quase todos anos passamos por problemas com a cheia dos rios. Então, está na hora de termos ações permanentes, ações de prevenção, inclusive, precisamos de uma diretriz, porque não temos nenhuma legislação sobre o tema. Por isso, peço o apoio desta Casa para termos uma lei que regulamente, até porque não sabemos quem serão os próximos prefeitos da nossa cidade”, disse Lippy em discurso na tribuna da Casa, na última quarta-feira (27).

Em um aparte, o vereador Kennedy Marques (PMN) disse que apoia a proposta. “É um assunto que mexe direto com a população e conte comigo nesse projeto”, frisou.

Outro vereador que se manifestou foi Rodrigo Guedes: “Isso é tão sério e tão grave, que existe a possibilidade de acontecer um boicote na gestão futura”, argumentou. O vereador Wiliam Alemão (Cidadania) também defendeu a criação de políticas públicas para combater as enchentes.

De acordo com a vereadora, das 10 maiores enchentes ocorridas na capital amazonense, 6 delas foram nos últimos 12 anos, o que corrobora a ideia de que os intervalos estão cada vez mais curtos e a periodicidade mais frequente.

“Esse projeto é um patamar mínimo. Não existe legislação alguma sobre o tema ainda. Tendo as diretrizes, as divulgações de todas as ações serão ampliadas. O auxílio-aluguel, por exemplo, deverá ser detalhado para a população e divulgado mais amplamente. É uma lei de 2012 e pouca gente conhece. Então, esse PL será uma diretriz permanente, incluindo as doações também”, explica a parlamentar.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Deputados defendem a criação de mais municípios no Amazonas

Comitê recebe do TCE Relatório da Comissão de Transição da Prefeitura