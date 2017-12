Ex-primeira-dama do AM comparece para depor na sede da PF

Acompanhada por dois advogados, a ex-primeira-dama Edilene Gomes compareceu à sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus, nesta sexta (22), após ser intimada pela PF a prestar esclarecimentos.

De acordo com o delegado, Alexandre Teixeira, que preside o inquérito da “Maus Caminhos” e titular da Delegacia de Repressão a Corrupção de Crimes Financeiros da PF, Edilene não foi conduzida coercitivamente na quinta (21) durante a operação “Estado de Emergência”, terceira fase da “Maus Caminhos”, que resultou na prisão do ex-governador do Amazonas, José Melo (Pros), atendendo à liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que proíbe a polícia de levar investigados para depor de maneira obrigatória.

“A decisão judicial não autorizou a condução coercitiva justamente pela decisão do STF. Então, ela foi intimada a comparecer na sede da superintendência da PF para prestar declarações e esclarecimentos sobre os fatos investigados. Ela estava tranquila e chegou acompanhada de dois advogados”, disse o delegado.

Segundo o delegado, Edilene foi intimada para prestar esclarecimentos importantes para as investigações tais como a evolução patrimonial do ex-governador e a incompatibilidade entre o patrimônio e a renda auferida.

“A investigação criminal busca reconstruir fatos que aconteceram em tempos anteriores. Então, a gente percebeu que haviam fatos relacionados a esposa do ex-governador que precisariam ser esclarecidos, por envolverem movimentação financeira atípica. Por isso, ela foi chamada para que possa esclarecer fatos importantes para as investigações. Com o apoio da CGU levantamos algumas inconsistências e incompatibilidade nessa evolução patrimonial do ex-governador”, explicou.

Durante a terceira fase da “Maus Caminhos”, empresas ligadas a ex-primeira-dama foram alvos de buscas. A PF recolheu materiais para ajudar nas investigações. Além de Edilene, uma outra pessoa, que não teve o nome divulgado também foi intimada para depor.

Questionado sobre uma nova fase da “Maus Caminhos”, Alexandre Teixeira preferiu não comentar os próximos passos na PF. “Não comentamos os nossos próximos passos e não tratamos de diligências em andamentos”, pontuou.

José Melo segue preso

José Melo, ex-governador cassado do Amazonas, se encontra preso em cela comum no Centro de Detenção Provisório Masculino II (CPDM 2), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus – Boa Vista), desde a noite de quinta (21). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ele está na mesma unidade que os ex-secretários da gestão dele presos na última semana.

O ex-governador cassado é acusado de integrar uma quadrilha que promoveu desvios milionários na saúde e foi preso pela Polícia Federal no Amazonas, na operação batizada de "Estado de Emergência", na manhã desta quinta-feira (21). O CDPM II começou a ser construído durante a gestão de Melo e foi inaugurado este ano, quando ele já havia sido cassado. Apesar de estar em cela comum, Melo está separado dos demais presos, segundo a Seap.

