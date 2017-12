Em enquete de redes sociais, Arthur Neto supera Alckmin e João Doria na preferência de eleitores

A página classifica Arthur Neto como um homem pronto para liderar o Brasil | Foto: Marcelo Cadilhe

A página do Facebook, "Um Novo Brasil", realizou uma enquete, que apontou que o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) possui 36,6% da aceitação dos seguidores da fanpage, para ser o candidato à Presidência pela sigla tucana. Ele disputou a preferência com o governador e o prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Doria, respectivamente.



Pesquisa

No estudo encerrado na quinta-feira (21), à noite, Alckmin aparece com 32% de aceitação e Doria com 31%. Na conclusão da página, os internautas ainda não possuem candidato natural, e as prévias serão decisivas para novos rumos da sigla.

A Um Novo Brasil classifica o prefeito Arthur Neto como um homem do norte pronto para liderar o Brasil. Para eles, é necessário dar um basta a concentração de poder nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Eles acreditam ser necessário um olhar da Amazônia, para que o restante do Brasil se desenvolva.





Leia mais:





Prefeitura reúne com motoristas e amplia orientações sobre o trânsito





Poluição sonora no centro de Manaus é alvo de ação da prefeitura



Prefeito de Manaus critica PSDB e pede nome nas pesquisas