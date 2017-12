Vereadores novatos se destacam em atuação na CMM ao longo de 2017

Plenário da Câmara Municipal de Manaus | Foto: Robervaldo Rocha/CMM

Este foi um ano marcante para a Câmara Municipal de Manaus (CMM), que contou com seu primeiro ano de parlamento após as eleições municipais do ano passado. Com um orçamento de pouco mais de R$ 4 bilhões, a casa legislativa chegou a aprovar 137 proposituras de lei, totalizados em 80 leis sancionadas, 11 leis promulgadas, 31 decretos legislativos, duas emendas à Loman e 13 resoluções.



A definição do presidente do parlamento, vereador Wilker Barreto (PHS), sobre o exercício de 2017, é definida com algo vitorioso, pois a casa em nenhum momento se envolveu em escândalos, sempre cumpriu prazos e manteve um ambiente em plenário saudável.

“Encerramos o ano com a pauta zerada no que diz respeito aos projetos, requerimentos e indicações. Não haverá nada pendente para o ano que vem”, ressaltou.

Leia também: Inpa abre inscrição para vagas em doutorado de clima e ambiente



O presidente também destacou o esforço realizado pela mesa diretora e diretoria legislativa da CMM, que contou com uma agenda de muito trabalho, aprovando contas de ex-prefeitos de Manaus, engavetas desde 1998.



“Provo mais uma vez que não engaveto os projetos, e tudo é apreciado pelo plenário”, acrescentou o presidente que também encerra seus trabalhos na frente da mesa diretora, exercidos ao longo deste ano, e abre espaço para um novo nome na presidente da casa legislativa, escolhido no início das atividades de 2018.

Vereadora Joana D’arc

Neste ano, também foi marcante a presença dos vereadores com início de carreira política. Eles, que ocupam quase 50% do parlamento, tiveram grande representatividade em tribuna, chegando até mesmo a superar atuação de veteranos. Como foi o caso da vereadora Joana D’arc (PR), que compõe a bancada feminina na casa e apesar de ter sido a última colocada na eleição municipal de 2016, com apenas 3.621 votos, defendeu com garra a oposição no parlamento.

Foi dela também o maior número de indicações de projetos de lei no parlamento, que tiveram como matéria sugestões de melhorias para a causa animal e o público feminino da capital amazonense.

Sassá da Construção

Sassá da Construção Civil (PT), também foi destaque ao longo de 2017. Representante da classe dos trabalhadores da construção civil, ele conseguiu sanção de um projeto que comemora o dia da categoria no dia 12 de julho, além disso, ele também apresentou 14 projetos de lei, um projeto de resolução, três emendas orçamentárias, 26 indicações, 293 Requerimentos e 48 Ofícios encaminhados aos órgãos competentes do Município.

Gedeão Amorim



Entre os veteranos na política, também houve grande representatividade de nomes conhecidos da população, como o vereador Gedeão Amorim (PMDB), que deve assumir o deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB), a partir do ano que vem na Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com o balanço de suas atividades na casa, apresentados pela assessoria de comunicação, ele protocolou 167 proposições legislativas voltadas para as áreas da saúde, educação, infraestrutura, segurança, empreendedorismo, trabalho e renda e melhoria do serviço público.

Em despedida do parlamento municipal, ele afirma que “apesar do processo burocrático natural da tramitação das leis, ele e sua equipe sempre procuraram realizar um trabalho que atendesse prioritariamente os interesses da população, procurando sempre ouvir as pessoas da sociedade manauara”.

Chico Preto

Chico Preto (PMN) foi um dos nomes mais polêmicos na casa. Representante forte da oposição, ele fez várias cobranças, denúncias e fiscalizações, que têm como exemplo um pedido para criação de um elevador na avenida Torquato Tapajós, possibilitando acesso para cadeirantes, idosos e grávidas. Outras cobranças realizadas por ele em tribuna por requerimentos, incluem

Ele também destaca a implantação do aplicativo ‘Se Liga’, proposto por ele à casa, e que proporciona a população acesso a todas as atividades na Câmara, apresentando transparência.

“O ano de 2017 foi muito produtivo e intenso, me proporcionando todo o gás para virar 2018 e continuar com verdade e firmeza na representação da sociedade na Câmara Municipal”, destacou o parlamentar.

Gastos no Cotão

Ao longo de 2017, também teve vereador que gastou a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), também conhecido como ‘Cotão’, durante o mês de janeiro, época de recesso parlamentar na casa. De acordo com dados apresentados no site da CMM, os 41 representantes municipais utilizaram R$ 522,7 mil.

Entre os que mais gastaram no mês de janeiro, está o vereador Gilmar Nascimento (PSD), que gastou R$ 17. 996,33 mil do Ceap, destinando R$ 9 mil para o aluguel de veículo automotor na empresa A Barros de Lima, R$ 7 mil para divulgar atividade parlamentar, R$ 1 mil para combustível e R$ 996,33 em gastos de telefonia.

Ainda em janeiro, Mauro Teixeira (Podemos) aparece em segundo lugar com o total de R$ 17.968,97 gastos do Cotão. Entre os gastos, R$ 3,7 mil foram destinados para o aluguel de um veículo, 6,9 mil com combustível e 7,3 mil para divulgação de atividade parlamentar.

Os investimentos com divulgação de atividade parlamentar, foi o maior investimento de alguns vereadores. Como foi o caso dos vereadores Plínio Valério (PSDB) e Professora Jacqueline (PHS), onde, cada um gastou R$ 10,8 mil. Gilvandro Mota (Podemos) aparece logo em seguida, com o gasto de R$ 10,2 mil. Já David Reis (PV), aparece em terceiro lugar, entre os mais ‘gastões’ com publicidade, destinando R$ 10 mil em investimentos.





Leia mais:





Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo



Corrida ao planalto: prefeito de Manaus critica PSDB e pede seu nome nas pesquisas







Em enquetes de redes sociais Arthur Neto supera Alckimin na preferência de eleitores