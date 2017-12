Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani fala sobre a magia do Natal

Arcebispo Dom Sergio Castriani | Foto: Marcelo Cadilhe

Na véspera do feriado mais importante do país, que representa o nascimento de Jesus Cristo, para os cristãos, o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, fala sobre a real motivação da data, intensificação das ações católicas neste período e posicionamento da igreja para a eleição 2018. Ele, que completa 40 anos de atuação como padre, no ano que vem e 20 anos, como bispo, revela-se agradecido pela vocação, que o possibilitou conhecer a diversidade das pessoas e aprender com os mais simples e pobres como se pode ser solidário. Para falar sobre esses e outros assuntos, Dom Sérgio Castriani concendeu ao EM TEMPO, a seguinte entrevista:



EM TEMPO – Qual a mensagem natalina que o senhor pode dar para as famílias, que irão se reunir para comemorar o nascimento de Jesus Cristo?

Dom Sérgio - O Natal é sempre tempo de solidariedade, onde nossos melhores sentimentos vêm à tona. Por que isto? Devido a solidariedade de Deus para conosco. O caminho até ele, é o caminho humano. Espero que as famílias se encontrem e possam ter boas lembranças de outros natais. Isso é o melhor que pode acontecer.

EM TEMPO – Em quais tipos de ações, a Arquidiocese de Manaus mais se concentra nesta época do ano?



DS. – Nossas ações ficam mais intensas, inclusive na questão que envolve os imigrantes venezuelanos e haitianos. No caso da ajuda aos haitianos, a Igreja Católica ficou marcada por esta atuação e com o forte apoio do padre Elias, que completou 20 anos de atividade como reverendo no dia 18 de dezembro e comemorou atendendo centenas de imigrantes do Haiti. Manaus recebe cerca de seis novos imigrantes diariamente. Mas, é importante dizer que a grande receptividade ocorreu não apenas por parte da Igreja Católica, mas de todo o povo da capital amazonense, que respondeu maravilhosamente bem à chegada deles, com muito amor e solidariedade. Desse episódio, tiramos a lição que a imigração é um fenômeno natural, pois, todos nós viemos de algum lugar, não existe raça pura, isto é um mito.

EM TEMPO – Como sua agenda é definida, já que possui muitas atividades a realizar pela Arquidiocese de Manaus?

D.S. - Eu acordo muito cedo, por volta das 5h, e não tenho hora para dormir. Entre minhas principais atividades, está a fisioterapia, todas as manhãs e o comparecimento as minhas consultas com o fonoaudiólogo, para melhorar minhas dificuldades de fala, por conta da doença de ‘Parkinson’, que me limita muito. No período da tarde, atendo as pessoas e pela noite temos celebrações nas comunidades. Este ano por exemplo, estive, no Rio Jaú com três dias de viagem até lá.

EM TEMPO – Como 2018, será um ano eleitoral, qual a recomendação para os eleitores que irão às urnas?



D.S. – As pessoas precisam entender que a democracia é exercida através do voto, e não se deixarem levar por extremismos. No Brasil, hoje vem sendo muito disseminado a linguagem do ódio religioso, político e partidário, o que não nos leva a nada. O que precisamos é de mais verdade, não votar em quem é corrupto, pois sabemos quem são eles, que estão enriquecendo injustamente às nossas custas.

EM TEMPO – Como a Igreja Católica se posiciona sobre a liberação do porte de armas, difundido por candidatos, em pré-campanha, para eleição de 2018?

D.S. – A Igreja Católica e eu, somos contra o armamento, pois arma atrai violência. Se você tem uma arma na mão, você reage, pois, o armamento foi criado apenas com uma função: matar. Com a liberação do armamento, os inocentes serão os que morrerão mais, promovendo uma guerra civil. A sociedade tem como lógica, que a única saída para a violência é a morte ou prisão do culpado, mas o grande problema mesmo, é que o nosso país ficou refém das facções, onde de dentro dos presídios, chefes do tráfico conseguem comandar quadrilhas à solta. Então, por conta disso, acredito que o principal fator de combate à violência está no combate às drogas e ao tráfico, diminuindo o consumo e investindo em propagandas que mostram os males que elas fazem na sociedade.

EM TEMPO – Como tornou-se comum o uso do nome de Deus em prol de candidaturas, é possível afirmar que deva existir uma relação entre a religião e a política?

D.S. - O povo é religioso, mas o Estado é laico. Essa atitude de envolver a política e a Igreja Católica é comum. Houveram épocas na história, que as pessoas que tentaram fazer isto se deu muito mal. Deve existir uma separação entre Estado e igreja, pois, quando você pega um avião, por exemplo, você não quer saber a religião do piloto, mas sim se ele é um bom piloto, assim como se você vai num médico, você quer saber se ele vai te ajudar com a sua doença, e não qual a religião dele, então, são coisas diferentes, que não devem ser misturadas, e que o povo não tem necessidade de saber.





