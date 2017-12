Conversão de prisão preventiva para domiciliar ocorreu por conta da saúde da esposa de Evandro, que sofre com esclerose | Foto: Divulgação

Depois de passar onze dias no Centro de Detenção Provisório de Manaus 2 (CDPM 2), no km 8 da BR-174, Evandro Melo, que é o irmão do ex-governador José Melo, também preso pela Polícia Federal, irá passar a Ceia de Natal com a família. A medida foi decretada pelo juiz plantonista da Justiça Federal Wendelson Pereira Pessoa, que converteu a prisão preventiva decretada no dia 13 de dezembro, em prisão domiciliar. Ele também passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.



Segundo o despacho do juiz, a conversão da prisão preventiva em domiciliar foi em decorrência da doença da esposa do ex-secretário da Sead (Administração e Gestão), Maria das Graças de Oliveira. Ela sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que provoca perda gradual de força e coordenação muscular, necessitando dos cuidados do marido.

Leia mais: Justiça Federal concede liberdade a Zaidan, Mouhamad, Duarte e Keitiany

O juiz ainda apresenta no documento uma série de documentos médicos que constatam a necessidade de tratamento especial por parte da esposa de Evandro Melo, destacando que a mesma está acamada e respirando por meio de aparelhos.

Despacho realizado pelo juiz federal Wendelson Pereira Pessoa na manhã de hoje | Foto: Divulgação

Prisão de Evandro Melo



Evandro foi a quinta pessoa presa na segunda fase da Operação ‘Maus Caminhos’, sendo apontado como o principal intermediador do Estado, juntamente com o empresário Mouhamad Moustafa, que assim como ele, foi preso com a suspeita de atuar numa organização criminosa que atuou no desvio de mais de R$ 20 milhões na pasta da saúde no Amazonas.

No último sábado (23), Moustafa foi solto juntamente com o ex-secretário da Casa Civil Raul Zaidan, Keytiane Evangelista e José Eduardo dos Santos, após o mesmo juiz, Wendelson Pereira Pessoa, negar o pedido da Polícia Federal, para que a prisão deles, fosse transformada de temporária para preventiva.





Leia também:





Ex-governador do Amazonas José Melo é preso pela Polícia Federal em Manaus





Arcebispo de Manaus Dom Sérgio Castriani fala sobre a magia do Natal





Quer saber onde haverá celebração religiosa neste Natal? Veja nossa lista