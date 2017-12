'Ninguém comparecerá à Assembleia', diz Dermilson Chagas sobre votação do orçamento

Agendada para ocorrer nesta terça-feira (26), a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) válida para o exercício de 2018, deve ser novamente adiada. Isto porque, segundo o líder do governo na casa, deputado estadual Dermilson Chagas (PEN), em declaração exclusiva ao Em Tempo, "ninguém da base aliada do governador Amazonino Mendes (PDT) comparecerá ao plenário para a votação".

A votação já foi adiada por duas vezes pelo presidente David Almeida (PSD). A primeira durante a última quarta-feira (27), quando os governistas se retiraram de plenário durante a votação das emendas em destaque, e a segunda na última quinta-feira (28), quando os mesmos não compareceram na votação.

Segundo afirmações do líder do governo, Dermilson Chagas, as ações ocorreram devido a um suposto abuso de autoridade por parte do presidente da ALE-AM, David Almeida. De acordo com Chagas, durante o desempate de uma votação, David teria contabilizado um segundo voto, favorecendo a oposição da casa.

Em resposta à decisão da base governamental, que optou por não comparecer em plenário para a votação da LOA 2018, o presidente David Almeida, afirma que estará na casa atuando normalmente com suas responsabilidades. "Vou cumprir com minhas obrigações", disse ele por meio de um aplicativo de mensagens.



A ALE-AM tem até a próxima sexta-feira (29) para a aprovar a LOA 2018. Se não aprovada, o Estado passa a utilizar o valor da LOA de 2017, com R$ 1 bilhão a menos, orçada em R$ 14 bilhões.

Protestos

De acordo com informações que correm em redes sociais, há possibilidade de ocorrer ainda nesta terça-feira (26), protestos por parte dos servidores do Estado, como ocorreu na última quinta-feira (21), quando um grupo de professores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), protestou pela não realização da votação. Eles pedem a votação de uma emenda do deputado estadual José Ricardo (PT), que solicita reajuste salarial para a categoria.



