Votação do Orçamento na Assembleia é programada para 15h

ASSEMBLÉIA _ PLENÁRIO VAZIO_ FOTO IONE MORENO | Foto: Divulgação

Deputados da base aliada do governador Amazonino Mendes (PDT) e aliados do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), se reuniram por volta das 11h20 de hoje, para definirem se haverá ou não votação da Lei Orçamentária Anual

(LOA) 2018.



Após a reunião, o presidente David Almeida (PSD), afirmou que os deputados retornam às 15h para a votação do orçamento.



Vicente Lopes (PMDB), que é líder da maioria da ALE-AM, ainda destacou que a base aliada do governador, entrou com um recurso na Procuradoria de Justiça do Estado, solicitando que as emendas do Executivo Estadual sejam terminativas, impedindo novas discussões em plenário.



