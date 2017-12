Ronaldo Nogueira pede demissão do Ministério do Trabalho

Ronaldo Nogueira | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Nogueira (PTB) pediu demissão nesta quarta-feira ( 27) do Ministério do Trabalho. O deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) deve ser o novo ministro do Trabalho, afirmou o líder do partido na Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO).



Em nota, o Palácio do Planalto informou que Nogueira não explicou a razão da saída. Segundo Arantes, Nogueira pediu demissão por motivos de foro íntimo, enquanto o novo ministro assumirá a pasta com apoio tanto da bancada quanto do presidente Michel Temer. “Vamos trocar um camisa dez por outro camisa dez e meio, com apoio total da bancada e do presidente da República”, disse Jovair Arantes.

O líder explicou que Nogueira tinha intenção de se manter no posto até agosto deste ano, e, a pedidos, manteve-se à frente do ministério até dezembro. Segundo Arantes, Nogueira tem intenção de disputar as eleições de outubro de 2018, e teria assumido um compromisso pessoal com a família para o início do ano, razão pela qual não esperou até abril, quando vence o prazo para desincompatibilização.

Em carta divulgada pela assessoria do Ministério do Trabalho, Nogueira diz ter o sentimento do “dever cumprido” por ter alcançado a meta de ‘modernizar as relações de trabalho no Brasi”.

“Como decidi que apresentarei meu nome à elevada apreciação do povo gaúcho nas eleições do ano que vem, e de forma coerente com aquilo que sempre preguei, venho por meio desta pedir minha exoneração do cargo de Ministro do Trabalho. Volto à Câmara dos Deputados, de onde continuarei a defender de forma aguerrida as reformas que modernizem a sociedade brasileira”, diz a carta de Nogueira.

O pedido de demissão de Nogueira coincide com a divulgação que o Brasil perdeu 12.292 vagas formais de emprego em novembro, período em que os efeitos da reforma trabalhista já estavam em vigor, quebrando uma série de sete resultados positivos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)