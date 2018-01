Partidos do AM esperam verbas para as eleições

Faltando sete meses para o início da campanha eleitoral, parte das principais legendas com maior representatividade no Amazonas ainda não sabem quanto irão receber dos R$ 1,7 bilhão de Fundo Partidário, aprovado em dezembro do ano passado pelo orçamento da União para 2018, e quais valores serão destinados aos diretórios estaduais para fortalecer a campanha de novos candidatos, ou manutenção de cargos políticos.

As principais siglas do Estado também foram as que mais receberam verba pública.

Juntas, somam mais de R$ 700 milhões, sendo que, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) lidera, com a fatia R$ 234 milhões; o Partido dos Trabalhadores (PT), com R$ 212 milhões; Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), R$ 185 milhões, Partido Democrático Trabalhista (PDT), R$ 61 milhões e Partido Republicano da Ordem Social (Pros), R$ 21 milhões.

A partir de agora, cada sigla partidária deve debater, com as direções estaduais, quanto será destinado a cada legenda estadual, conforme as intenções para a eleição de 2018.

Recursos

O presidente estadual do PT, o deputado estadual Sinésio Campos, disse que os diretórios nacionais ainda não especificaram quanto as siglas estaduais irão receber, mas afirma que é normal os Estados que tiverem candidaturas proporcionais obterem mais recursos. “O PT tem como meta principal fazer bancada de deputados estaduais, fazer política de aliança ampla, para chegar a candidaturas majoritárias, como aumento da bancada federal e/ou manter ou ampliar o número de deputados estaduais na Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas)”, disse.

Para Sinésio Campos, esse é o momento em que “começa uma guerra” entre os partidos. Isso porque, Estados que concentram direções dos partidos, geralmente, ficam com as maiores fatias do Fundo Partidário. “O PT vai lutar para que o Amazonas tenha o mesmo tratamento que outros terão. E tudo isso dependerá de nossas discussões com a direção nacional”, acrescentou.

Segundo Campos, a forma de se fazer política, atualmente, está defasada e não condiz com a realizada, e garante, ainda, que fazer política não se limita apenas a pensar em questões financeiras.

Valores

Já o PSDB estadual, legenda do prefeito de Manaus, Arthur Neto, declarado pré-candidato à Presidência da República, se posicionou sobre o assunto, informando que aguarda uma reunião com o diretório nacional do partido, para pleitear um valor suficiente para os gastos eleitorais esse ano. “O diretório nacional tem certeza que se chegará a valores que possam ajudar as eleições de 2018 e assim conquistar o projeto do partido para o Amazonas”, disse o prefeito Arthur Neto, por meio de nota.

Mesmo pensamento

Sobre a aplicação dos recursos que chegarão à sigla, Arthur Neto e o presidente estadual do PSDB/AM, Arthur Virgílio Bisneto, compartilham do mesmo pensamento e acreditam que, junto com os demais militantes, irão formar uma grande chapa para manter e ampliar as vagas na Aleam e na Câmara dos Deputados.

