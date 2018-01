Posse de Mauro Lippi na CMM aguarda documento oficial de Gedeão Amorim

Essa será a primeira vez que Mauro Lippi assumirá uma vaga no Legislativo municipal. | Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aguarda o documento oficial com o pedido de licença do vereador Gedeão Amorim - que vai assumir a suplência de Sabino Castelo Branco (PTB) na Câmara dos Deputados - para poder agendar a posse do médico Mauro Lippi na vaga.



Lippi é o segundo suplente da coligação que elegeu Gedeão vereador em 2016. O primeiro suplente, Dallas Filho, declinou da vaga em virtude de estar ocupando o cargo de secretário de Estado no governo de Amazonino Mendes (PDT). Todos os três são do PMDB.

“Assim que recebermos o documento, irei providenciar a posse, que pode acontecer nos próximos 15 dias. Mas, regimentalmente, tenho até 30 dias para chama-lo”, disse o presidente da casa, o vereador Wilker Barreto (PHS).

Essa será a primeira vez que Mauro Lippi assumirá uma vaga no Legislativo municipal. Ele se candidatou a deputado estadual em 2014 e a vereador em 2016. Lamentando chegar à CMM por conta da internação do deputado federal Sabino Castelo Branco, ele informa que recebeu a notícia da posse como uma surpresa. “Pensei que isso só fosse se concretizar mais na frente”, disse Lippi.

Com uma carreira médica de 33 anos, ele garante que colocará em prática projetos direcionados, principalmente, para a área da saúde. Além disso, ele reforça que a experiência de secretário de Educação, na gestão de Amazonino Mendes, quando foi prefeito de Manaus, o ajudará a implantar, ainda, programas para favorecer o desenvolvimento educacional. “Conheço todas as escolas do município e sei da importância da educação no ambiente escolar”, informou.

Gedeão Amorim foi empossado na Câmara dos Deputados, em Brasília, em substituição ao deputado federal Sabino Castelo Branco, que está de licença médica desde o dia 13 de agosto deste ano, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Com a oficialização, as atividades parlamentares dele devem iniciar, no dia 2 de fevereiro de 2018. A CMM entrou de recesso, no dia 22 deste mês e uma das últimas matérias deliberadas foi a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que prevê R$ 4,7 bilhões para o exercício fiscal do próximo ano.