Candidatos de Novo Aripuanã têm até sexta para registrar candidaturas

Os candidatos para a eleição suplementar do município de Novo Aripuanã (à 229 km de Manaus), terão até às 19h da próxima sexta-feira (5), para entregarem o requerimento de registro dos partidos e coligações para as vagas de prefeito e vice-prefeito, da eleição municipal suplementar do dia 4 de fevereiro.



A disputa eleitoral fora de época ocorre após o prefeito Aminadab Meira Santana (PSD), conhecido como Mina Santana, ter o mandato cassado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) no dia 10 de outubro de 2017, devido acusações que envolvem o processo licitatório na manutenção de veículos da prefeitura.

Após a entrega do requerimento de registro dos candidatos à prefeito e vice-prefeito no dia 5 de janeiro, inicia-se a propaganda eleitoral no sábado (6).



O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), esclareceu que apenas após os registros que terá os nomes da disputa eleitoral, mas especula-se que nomes da eleição municipal de 2016 votem para concorrer ao cargo.

Entre os nomes que podem entrar na disputa, está o de Jocione Souza (PSDB), que conquistou o segundo lugar nas eleições de 2016, com 28,06% dos votos. Ele também já havia disputado as eleições para prefeito nos anos de 2012 e 2008, onde também conquistou a segunda colocação nos páreos municipais.

Outro forte nome é do empresário Júnior Peixotinho (PMDB), que garantiu a terceira colocação em 2016, obtendo 21,23% dos votos. Ele também foi um dos candidatos mais jovens da disputa municipal, onde na época tinha apenas 34 anos de idade.

Robson Sá (PROS) que atuou no comando da prefeitura do município de 2012 a 2016, também é um dos nomes cotados para a disputa municipal fora de época. Entre os concorrentes na eleição de 2016, ele computou 14,69% dos votos, conquistando a quarta colocação na disputa eleitoral.

O prefeito Mina Santana teve registro cassado no dia 10 de outubro do ano passado





Outras eleições

A secretaria jurídica do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), também comentou sobre outras duas eleições suplementares municipais que ocorrem neste ano no Amazonas, sendo uma no município de Apuí (à 453 km de Manaus) e também no município de Novo Airão (à 193 km de Manaus), que devem receber eleições até abril.

“Ainda não definimos datas, pois, dependemos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atualmente encontra-se de recesso. Mas é certo que os municípios contem com eleições suplementares até abril, ou estourando até maio. Até porque a corte do tribunal já declarou que irá priorizar os casos de eleições suplementares no país, tendo em vista que também teremos eleições comuns em outubro”, destacou o secretário jurídico, Waldiney Siqueira.









