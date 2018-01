TRE volta a cadastrar biometria de eleitores no dia 8 de janeiro

De acordo com a assessoria jurídica do TRE-AM, os cadastramentos biométricos ocorrerão até o início de maio. | Foto: Márcio Melo

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), reabre os atendimentos da Central de Atendimento ao Eleitor na próxima segunda-feira (8), onde também irá emitir diversos títulos com a coleta biométrica de dados, ou cadastrar os eleitores que ainda não tem a biometria registrada.



De acordo com a assessoria jurídica do TRE-AM, os cadastramentos biométricos ocorrerão até o início de maio.

Para facilitar ainda mais o processo de cadastramento do eleitorado, o TRE-AM disponibiliza, todas as quintas-feiras, o Sistema de Agendamento, através do qual os eleitores podem escolher a data e o horário em que desejam ser atendidos, garantindo assim conforto e rapidez na hora de fazer o título.

Para fazer o agendamento, basta entrar na página do Tribunal (www.tre-am.jus.br) e clicar na opção “Agende seu Atendimento”.







