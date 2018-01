Amazonino empossa José Seráfico como chefe da Casa Civil

José Seráfico assume casa civil do Amazonas | Foto: Clóvis Miranda/Semcom

O governador Amazonino Mendes empossou, na manhã desta quinta-feira (4/1), o novo chefe da Casa Civil, o bacharel em Direito, José Alves Pacifico. Responsável por legalizar todos os atos do governador, ele assume a vaga deixada pelo deputado estadual Sidney Leite, que retornou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM).



Pacífico acumula experiência de 51 anos de vida pública, tendo já ocupado a chefia da Casa Civil por diversas vezes. O secretário ressaltou que assume a pasta em razão da determinação do governador Amazonino, no fim do ano passado, de exonerar gestores que desejam concorrer às eleições gerais deste ano.

“Fiquei no primeiro momento como secretário extraordinário e trabalhei em parceria com o deputado Sidney porque eu já vinha ocupando esse cargo desde 2016. Em um ano, trabalhei com três governadores. O governador (Amazonino) manifestou a intenção de exonerar os possíveis candidatos e houve a antecipação da saída do candidato Sidney”, comentou o secretário.

José Pacífico destacou que a Casa Civil tem por obrigação manter a legalidade dos atos governamentais. “Em outras palavras: toma conta do Governo nessa linha de respeito às leis e à Constituição. É uma geradora de atos do governador e relacionamento entre as secretárias”, explicou.

Escritório – Além titular da Casa Civil, o governador Amazonino empossou também a nova chefe do Escritório da Representado do Governo em São Paulo, Rosiliane Cantisani Bessa. Ela assumiu a vaga deixada pelo consultor especial do Governo em Economia e Finanças, Samuel Hanan.





