Movimento no Rio busca apoio a Arthur Neto na corrida para o Planalto

O movimento popular “Arthur Virgílio Presidente”, encabeçado pelo ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Farah, será lançado no final deste mês, na capital fluminense, com a intenção de conquistar votos de filiados do PSDB, do Rio, para emplacar o nome do prefeito de Manaus como candidato do partido à presidente da República, na prévia tucana.



A proposta de Farah é percorrer todo o Estado do Rio de Janeiro até o mês de março, período em que a direção nacional deverá realizar a eleição interna, para escolher seu candidato nas eleições presidenciais.

Conforme o ex-deputado, a iniciativa conta com o apoio de mais de 150 pessoas, e o lançamento da campanha deve acontecer na Associação Brasileira de Imprensa do Rio de Janeiro. “Muitos amigos do Arthur, da sociedade civil, jornalistas, advogados, professores e cientistas são favoráveis à candidatura dele à Presidência do Brasil”, disse o ex-deputado, salientando que a mobilização é apartidária.

Para alcançar o máximo de adesão ao nome de Arthur Neto, no Rio, o ex-deputado traçou uma estratégia para atingir o propósito: o grupo vai percorrer o Estado por regiões, já que vai ser quase impossível chegar aos 92 municípios do Rio. “Vamos passar pelas cidades de região Serrana, dos Lagos, Noroeste e por toda a costa carioca. Nosso objetivo, ainda, é que essa mobilização avance por todos os Estados do Brasil em que o Arthur é conhecido”, acrescentou.

A iniciativa conta com o apoio de mais de 150 pessoas | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Questionado se a insatisfação do eleitorado, com os atuais gestores do eixo Centro-Sul do país, pode influenciar o voto, a ponto de atrair popularidade ao prefeito de Manaus, Farah é enfático e diz ser notável a aceitação de Arthur Neto na capital carioca. “Ele está em um momento de ótima atuação à frente da capital amazonense, além de ser um político moderno”, apontou o líder do movimento pró-Arthur.

Ele argumenta, ainda, que Arthur é o único candidato a possuir todos os requisitos para a vaga de presidente. “É ético, tem bagagem cultural, além de ter sido prefeito três vezes da 6ª capital mais importante do Brasil”, acrescentou.

Avanço pelo país

Procurado pela reportagem, Arthur Neto afirmou que recebe essa notícia com muita felicidade, mas ressaltou que ainda é preciso crescer pelo restante do país. Sobre o primeiro passo rumo à Presidência, a prévia do PSDB, ele disse que foi informado que Manaus poderá estar fora da rota de debates tucanos, antes da votação pelos filiados da sigla. “Eu propus dez debates pelo país e eles estão desejando fazer cinco e não querem que seja realizado aqui. Eu posso abrir mão de fazer em São Paulo, mas não na minha cidade”, informou.

Questionado se a presença de um nortista estaria incomodando a realização das prévias, o prefeito de Manaus disse que é necessário acabar com as desigualdades regionais. “Deve-se exterminar com este pensamento de que um político da região Norte não pode ser presidente da República”, observou. Ele ressaltou que a atuação como líder do governo do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, na Câmara Federal e ministro chefe da Presidência da República, à época, lhe garante conhecimento para ser pré-candidato à Presidência pelo PSDB.

Arthur garante que, caso seja eleito, na disputa nacional, prezará pela retomada do desenvolvimento econômico | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Firme no propósito da candidatura, Arthur, inclusive, já elaborou propostas com temas polêmicos, que adversários se esquivam, como o casamento homoafetivo, em que se posiciona a favor e, cujo assunto não é debatido por outros presidenciáveis. Além disso, garante que, caso seja eleito, na disputa nacional, prezará pela retomada do desenvolvimento econômico.

PP e PMDB, não

Sobre acordos em prol de maior tempo de TV, Arthur aponta que não fará mais aliança nem com o PP e PMDB, porque considera que não acrescentará na campanha. “Se eu me aliar a eles, vou ter que passar muito tempo me explicando o porquê da aliança e, acho que preciso apenas de três ou quatro minutos para falar, nos meios de comunicação, tudo o que desejo”, explicou.

A reportagem entrou em contato com o PSDB nacional, para ter informações sobre a data oficial da prévia, mas não obteve sucesso. Até o momento, a eleição interna está confirmada para o mês de março.

