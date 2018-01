Em entrevista, Afonso Lins Júnior fala sobre desafios do Crea no AM

Com a palavra, Afonso Lins, CREA-AM | Foto: Janailton Falcão

O engenheiro civil, economista e bacharel em direito, Afonso Lins, retorna à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CRE-AM), para comandar o órgão no triênio de 2018 a 2020. Ele, que retorna ao cargo, após ter atuado entre anos de 2003 a 2008, quando foi o primeiro na presidência a ser reeleito, garante que as prioridade do início desta gestão é realizar inovações tecnológicas e intensificar fiscalizações na capital e no interior.







EM TEMPO – Por quais ações, as atividades da sua gestão, que iniciou no dia 2 deste mês, serão iniciadas?

Afonso Lins – Para termos uma abertura ainda maior com a sociedade, estamos realizando fiscalizações, desde o início do nosso mandato. Isso inclui a presença de vários fiscais atuando em diversas zonas da cidade de Manaus. Trabalharemos pela descentralização do CREA. Hoje, só há sede no Centro, mas existem muitas obras sendo realizadas, por exemplo, nas Zonas Norte e Leste e, que são prioridades. Além disso, o conselho também precisa estar presente no interior do Estado. Como as inspetorias foram fechadas, precisamos reabri-las e ampliá-las e colocar o CREA em todas as calhas e rios do Amazonas, para que ele possa funcionar de forma efetiva em todas as cidades.

EM TEMPO – Com uma pausa de dez anos de distância da presidência do CREA, como o senhor avalia esta retomada, com base nos primeiros dias de retomada?

A.L -Por incrível que pareça, muita coisa realizada hoje ainda é deste tempo que atuei como presidente. Desde o dia 2 de janeiro estamos trabalhando para recuperar o tempo perdido e precisamos avançar e muito. O CREA precisa aparecer mais, porque estava muito sumido. Desejamos voltar a realizar debates com a população de todo o Amazonas. Temos que promover maiores encontros entre os profissionais da engenharia também, onde muitas das vezes isso ocorria nas festas de final de ano. Temos que proporcionar mais encontros com a categoria. Muita gente já tem me cobrado por isto e esta é uma das coisas que pretendo resgatar de volta.

EM TEMPO - Estas propostas para renovação tecnológica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas envolve o quê?

A.L – Os trabalhos iniciais acontecerão no setor de Tecnologia da Informação (TI), porque nossos computadores são antigos. Depois, partiremos para uma possível realização de convênios com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), para que possamos realizar de imediato, na Zona Leste de cidade. Eles têm uma sede que pode ser cedida para o início das atividades de fiscalização na área. No interior do Estado isto também será possível, já que a instituição de ensino conta com sede em 16 municípios que pretendemos atingir. Deste quantitativo, em onze cidades, a presença do Ifam é bem expressiva, o que facilitaria e faria a gente agir com rapidez nesses locais, atendendo aos órgãos públicos e também os profissionais da engenharia em todo Estado.

Também pensamos na criação de um aplicativo, assim como já vem sendo realizado em conselhos de outros estados, para divulgar nossas atividades de campo, e possibilitar o cadastro de pessoas e de profissionais da engenharia, para a constatação da legalidade de profissionais e de obras.

EM TEMPO – Como o senhor também atua como responsável pela Ouvidoria do Município, como pretende conciliar estas duas atividades?



A.L - O prefeito Arthur Neto pediu para que eu ficasse na Ouvidoria por entender que é preciso ocorrer um seguimento das atividades já iniciadas. Diante disto, minha intenção é atuar na Ouvidoria, até às 14h e, em seguida, me deslocar até o CREA, sem ter hora para sair, para que possamos resolver todas as questões pendentes do dia. Apesar de estranho, já é bem comum que as nossas reuniões ocorram tarde da noite. Existem sessões que chegam a terminar 22h ou até 23h.

EM TEMPO – Com sua atuação na Prefeitura de Manaus, isso pode significar uma possível parceria, para ações futuras?

A.L - Sem dúvida alguma. Nossa proposta é para que exista um convênio com a Prefeitura de Manaus, intensificando as obras, principalmente nas maiores zonas da cidade, como Norte e Leste. Nossa atuação, será para descobrir quem são os responsáveis pelas obras e construções, para que, em uma eventual irregularidade, possamos saber a quem recorrer.









