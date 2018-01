Veja vídeo: Valéria Monteiro lança pré-candidatura e critica Bolsonaro

Após lançar pré-candidatura em setembro do ano passado, a jornalista Valéria Monteiro chamou a atenção dos internautas nos últimos dias por enfrentar o também pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) num vídeo divulgado no último sábado (6). Até manhã de hoje o conteúdo já passava de um milhão de acessos.



Nas declarações, ela chega a comparar o político com o ditador Adolf Hittler, e o chamou para enfrentá-la num debate.

“Marque local e hora, vamos debater Bolsonaro, porque seus 15 minutos de fama acabaram”, diz.

A ex-apresentadora do Fantástico nos anos 1980 e ex-capa da Revista Playboy chamou o deputado federal de mentiroso e disse que o discurso de ódio dele faz as pessoas brigarem.





A ex-apresentadora do Fantástico nos anos 1980 e ex-capa da Revista Playboy chamou o deputado federal de mentiroso e disse que o discurso de ódio dele faz as pessoas brigarem. “Hitler começou assim. Pegou uma Alemanha pobre e descrente que precisava de autoestima e convenceu as pessoas através do medo a acreditar nas suas mentiras, assim como você (Bolsonaro) faz”, declarou.



Ela ainda disse que o povo brasileiro está desacreditado na política do país, por conta do pré-candidato e das velhas raposas da política, e que os políticos atuais têm medo de enfrentá-lo por terem rabo preso.

Valéria Monteiro foi a primeira apresentadora do JN, e atuou na década de 1990 | Foto: Divulgação







