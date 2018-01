Lideranças do PDT em Parintins rejeitam nova presidência do partido

Ex-vereador Juliano Santana | Foto: Fabiane Morais

Parintins - O ex-vereador Juliano Santana, uma das lideranças do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Parintins, com o apoio de filiados pedetistas, irá enviar um documento ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, em Brasília, para comunicar a insatisfação com a imposição de ter o odontólogo, Breno Briglia, como novo presidente do partido na cidade. Ele informa que a escolha dele, aconteceu sem a discussão com o diretório municipal.



Ele argumenta, que nem o ex-presidente Stone Machado, outra liderança na região foi ouvida. “Ninguém foi ouvido. Fomos pegos de surpresa com essas mudanças, que desrespeitaram a história do PDT, construída com muita luta sob a liderança do ex-vice-prefeito Messias Cursino”, disse Santana. Sobre o assunto, Juliano comenta que os filiados estão insatisfeitos com a forma em que o novo presidente foi escolhido.



Juliano Santana disse que neste sábado (13) haverá uma conversa entre os filiados ao PDT em Parintins e será apresentado um documento que será enviado à executiva nacional. Vamos solicitar que o presidente Carlos Lupi reveja essa posição tomada pela regional, caso não haja nenhuma providência só nos resta deixar o partido e, posso dizer que, sairão filiados que estão a mais de 20 anos no PDT de Parintins”, disse.

Ao se posicionar sobre o tema, o ex-vice-prefeito de Parintins, Messias Cursino, divulgou nota, em uma rede social, informando que está fora do diretório do partido desde 2013, mas reconheceu que não custava nada antes de anunciar as mudanças ao presidente da executiva estadual, deputado Hissa Abraão, para que fosse realizado um diálogo em Parintins.

