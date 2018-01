Jovens querem ser a renovação política no AM

A sete meses para o início da campanha eleitoral, muitos pré-candidatos às eleições 2018, principalmente para os cargos proporcionais (deputados estaduais e federais) já articulam seus nomes nas redes sociais, visando a disputa de outubro. Boa parte são jovens aspirantes a uma carreira política de diversas áreas e profissões.



Um exemplo tem sido o capitão da Polícia Militar Alberto Neto Cavalcante, 35, que se tornou “celebridade” nas redes sociais devido à sua presença constante nessas ferramentas digitais, relatando o dia a dia policial.

Leia também: PR aposta em Alfredo Nascimento e Marcelo Ramos para o Congresso

Ele afirma que devido a essa popularidade, vários partidos já chegaram a procurá-lo para se filiar e disputar um cargo político. Entretanto, para definir se irá se candidatar ou não, ele alega que será preciso se reunir com a corporação da PM e analisar se eles querem e precisam de um novo representante na política.

“Primeiramente, preciso dizer que nunca pensei em ser político, pois meu trabalho é voltado para a segurança pública, tenho uma carreira na Polícia Militar e procuro sempre fazer o melhor para a sociedade. Mas, se for preciso eu me candidatar, irei, sim, e levantarei esta bandeira. Porém, não é nada certo, nem partido eu tenho”, declarou o capitão, que ainda destacou que se será um apoiador do presidenciável e deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

O capitão, ainda, analisa as oportunidades de disputar o pleito este ano | Foto: Gabriel Costa

Ao contrário do capitão Alberto Neto, o jovem Willace Souza, 22, filho do ex-deputado Wallace Souza, morto em 2010, garantiu que sairá candidato nessa eleição e que está negociando sua filiação partidária. “Já é certa minha ida para o Avante e provavelmente eu venha para disputa de deputado federal, mas ainda não houve assinatura de nenhum documento. O partido me deu a liberdade de poder expressar meus pensamentos e ideias, sem estar preso ao que é imposto pelo sistema”, disse Willace.

Para ele, a oportunidade de ingressar no meio político é também uma chance de poder mostrar o seu trabalho e, que apesar da forte imagem do pai associada a ele, segue de forma independente na disputa.

Representante do aplicativo Uber em Manaus, Marcelo Valle, 23, é outro nome que pode representar a juventude local nas eleições. Ele declarou que pode vir a disputar uma vaga para deputado estadual ou federal, e que a paixão pela política surgiu ainda criança.

Atualmente o jovem procura uma outro partido para se filiar e poder disputar o pleito | Foto: Reprodução Facebook

“Na escola quando eu tinha cerca de 13 anos, foi bem forte a revolta das pessoas com o movimento ‘Fora Sarney’ para a saída dele da presidência do Senado Federal, em seguida vieram outros movimentos pedindo pela saída dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula, o que também foi bem marcante no período escolar. Com isto fui me apaixonando e querendo buscar soluções até decidir me filiar”, disse o jovem.

Em novembro do ano passado, durante uma audiência pública que debatia questões sobre a permanência do Uber em Manaus, ele foi um dos representantes da categoria na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde chegou a ser vaiado durante seu pronunciamento na tribuna.

Devido a filiação de Bolsonaro ao PSL, Marcelo decidiu se desfiliar do Livres – partido que pretendia ser a renovação da legenda – e procura uma outra sigla para se filiar até março deste ano para poder disputar o pleito.

Leia mais

Amazonino faz balanço positivo dos primeiros 100 dias no governo do AM

TRE escolhe juízes do pleito 2018

Arthur Neto enfrenta Alckmin nas prévias do PSDB no dia 4 de março