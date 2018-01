Hissa diz que fica no PDT e descarta ida de Carbrás para a legenda

Manaus - O presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Amazonas, o deputado federal Hissa Abrahão, negou na manhã desta quarta-feira (17), que haja qualquer possibilidade dele mudar de partido. O deputado afirmou ainda, que tudo não passou de rumores criados por militantes do próprio partido, que estariam insatisfeitos por não terem conseguidos cargos públicos no Estado.

"É natural muitos (do partido) fazerem pressão para terem cargos no governo. Mas quero deixar claro que fico no PDT e o governador Amazonino Mendes será quem irá decidir sobre as questões de eleições", destacou Hissa.

Por telefone, o 2º vice-presidente do PDT, Stones Machado, chegou a fazer altas críticas sobre a atuação de Hissa na presidência do partido. Segundo Stones, Hissa não estaria sendo um representante atuante da legenda em pleno ano eleitoral.

"Estamos tristes, porque está próximo das eleições e ele não tem se manifestado sobre nada, se faz ausente em reuniões internas e, praticamente, abandonou o partido, fato que tem desmotivado alguns militantes", declarou Stones, que apesar das críticas, se mostrou aberto para discutir a questão com Hissa e demais representantes do partido.

Em resposta às críticas, Hissa disse que "não iria falar sobre o assunto e que não tinha nada a declarar", pois, o PDT, atualmente, "é um partido, com o compromisso de governar o Amazonas".

"Não podemos misturar eleição. O fato de não estarmos discutindo isso tem incomodado, e, sem contar, que este assunto será discutido quando isso for conveniente para o governador Amazonino. Sem dizer que é prematuro antecipar qualquer pauta eleitoral agora", pontuou Hissa.

O Em Tempo também foi em busca de um posicionamento do vice-presidente estadual do PDT, o deputado estadual Adjuto Afonso, que preferiu não comentar sobre o assunto, alegando que as questões devem ser de cunho pessoal. "Não quero me envolver nisto. Mas deixo claro meu total apoio ao Hissa, pois confio, plenamente, em seu trabalho", afirmou o deputado.

Carbrás fora

Hissa Abrahão também negou que o ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD), adversário político do PDT, migre para o partido pedetista. E afirmou que os planos para a Ilha Tupinambarana, são de renovações apenas na liderança jovem.

Os rumores sobre Carbrás surgiram após a nomeação de Breno Briglia, para a presidência da legenda em Parintins, pois ele seria um suposto aliado do ex-prefeito.





