Ativistas do PT realizam protesto e vigília em Tribunal Federal no AM

Em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será julgado em segunda instância na próxima quarta-feira (24), em Porto Alegre, por conta dos processos judiciais envolvendo a compra do tríplex em São Paulo, um grupo de mais de 500 pessoas irá realizar um protesto em Manaus, no dia 23 de janeiro, em frente à sede do Tribunal Regional Federal do Amazonas – 1ª Região (TRF1), localizado na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Sul.

O ato está marcado para ocorrer das 18h às 23h. Entretanto, aproximadamente 200 mulheres que fazem parte do movimento feminino do PT Amazonas, participarão de uma vigília no local até o dia seguinte, onde, juntamente com representantes de movimentos de moradias, permanecerão protestando com faixas e acompanhando todos os trâmites do julgamento.

"Ficaremos de prontidão lutando e pedindo por um julgamento justo, pois acreditamos que estão tentando ameaçar e fragilizar a nossa jovem democracia. Querem impedir o direito dele de ser candidato e, de nós de escolhermos que queremos ser governados", disse a secretária do PT Mulheres no Amazonas, Elisiane Andrade, que confirmou que o ato não será realizado exclusivamente em Manaus, mas em vários outros Estado do país.

Entre os dias 20 e 24 deste mês, outras cidades do país e do mundo seguem em protesto contra a condenação do ex-presidente Lula.

Além das capitais brasileiras, a assessoria de comunicação do PT Amazonas informou que atos também serão realizados em cidades da América, como Nova Iorque e Cidade do México, e da Europa, a exemplo de Frankfurt, Berlim, Munique e Colônia (Alemanha), Zurique (Suíça), Barcelona e Madrid (Espanha), Estocolmo (Suécia) e Paris (França).

