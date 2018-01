Deputados aproveitam férias para estreitar laços com a população

Manaus - A 18 dias para o retorno das atividades parlamentares, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), as publicações em redes sociais de alguns deputados estaduais têm sido concentradas em viagens pelo interior do Estado. Neste quesito, Sinésio Campos (PT) é recordista de percursos, já que no perfil social dele constam passagens pelos municípios de Novo Aripuanã, Itapiranga, Urucurituba e na comunidade de Lindóia, em Itacoatiara, durante um período de 20 dias. Já os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que retornam aos trabalhos, no próximo dia 5, publicam atividades na capital amazonense.

As descrições das imagens postadas pelo deputado Sinésio, revelam que a intenção das viagens é atender demandas das comunidades do interior. E, conforme as datas das publicações, esta iniciativa iniciou na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, quando o parlamentar, que também é presidente da Comissão de Minas e Energia da Aleam, esteve no município de Presidente Figueiredo, para participar da inauguração das obras do programa Luz para Todos, no ramal da Micad.

Sabá Reis também aproveitou para fortalecer o corpo a corpo com a população em reuniões do PR | Foto: Divulgação

Com a intenção de “estreitar” metas em Iranduba, para o exercício parlamentar de 2018, Sabá Reis, visitou ontem o município. Além disso, a agenda de início de ano dele contou com encontros com prefeitos dos municípios de Rio Preto da Eva e Silves.

Em Humaitá, Augusto Ferraz visitou uma plantação de sofa e posou para várias fotos nas redes sociais | Foto: Divulgação

Já o deputado Augusto Ferraz (DEM) visitou os municípios de Canutama, Itacoatiara e conheceu as condições do trecho que liga o município de Lábrea à Humaitá, onde ele ainda gravou um vídeo no local e ainda recebeu apoio do o vereador de Manaus, Everton Assis (DEM), sinalizando uma possível pré-campanha política do deputado à reeleição.



No vídeo, após ser citado por Assis como autor de uma obra no local, Ferraz finaliza as declarações utilizando o jargão “Acelera Manaus, rumo ao progresso”.

CMM



Mesmo com um mandato municipal, o vereador Amauri Colares (PRB) visitou, no recesso parlamentar da CMM, Rio Preto da Eva, para participar de uma confraternização de uma igreja evangélica.

Já o vereador Gilmar Nascimento (PSD), visitou as instalações do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis (Zona Centro-Sul), que está sob a responsabilidade do governo do Estado.

A visita do vereador Gilmar Nascimento ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, sinalizaram uma possível pré-campanha para deputado estadual | Foto: Divulgação

Ao ser questionado pela reportagem sobre a possibilidade de uma pré-candidatura, o vereador disse estar “pronto para o páreo” e aberto às decisões do PSD, justificando que as visitas em unidades de saúde do Estado, acontecem porque oferecem atendimento para moradores de Manaus.

A vereadora Joana D'arc, conhecida por seus trabalhos de protetora dos animais, também tem aproveitado para intensificar as ações de resgates de animais domésticos e silvestres na capital amazonense.

Na noite da última quarta-feira (17), a vereadora atuou no resgate de dois cavalos juntamente com a ONG Pata, após diagnosticar maus tratos dos animais por seus respectivos tutores. | Foto: Divulgação

Edição: Lívia Nadjanara

