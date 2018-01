Habeas corpus de Melo fica ‘na geladeira’ após troca de juízes

Manaus - Ainda não há nenhum posicionamento judicial sobre o pedido de habeas corpus, solicitado pelo advogado José Cavalcanti Júnior, que atua na defesa do ex-governador José Melo e a esposa do político, Edilene Oliveira. Por telefone, o advogado afirma a falta de movimentação no processo parou na última terça-feira (16), data que a desembargadora Mônica Sifuentes, responsável pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília (DF), onde tramita o caso, entrou de férias e o juiz convocado Leão Aparecido Alves assumiu as decisões do júri.



“O pedido de habeas corpus deveria ter sido julgado na terça-feira (16), mas por conta do despacho de férias da desembargadora que por coincidência caiu no mesmo dia, não foi realizado. O que queremos saber agora, é para quando ficará este julgamento, já que o juiz que assumiu o caso ainda não se despachou nada”, disse o advogado, que ainda afirmou que o juiz convocado Leão Aparecido Alves, também está cobrindo as férias do juiz Mário César Ribeiro, segundo mais antigo da comarca, que seria quem substituiria a desembargadora.

Leia mais: Desembargadora estipula prazo de 72h para julgar habeas corpus de Melo

A reportagem entrou em contato com a Justiça Federal do Amazonas, para saber se houve alguma informação repassada ao local sobre o processo do ex-governador, entretanto, conforme informações da assessoria de imprensa do tribunal federal, nenhuma informação sobre o caso havia sido repassada até às 14h de hoje, e que ainda nesta tarde, eles estariam reportando um email para a vara responsável em busca de uma posição.

