Arthur cobra posicionamento de PSDB na Câmara e faz críticas à Alckmin

Manaus – As decisões na Câmara Federal de Deputados, que inclui na pauta de debates as questões da Reforma da Previdência e a Privatização da Petrobrás, tem preocupado Arthur Neto, que é um dos pré-candidatos as prévias para a presidência pelo PSDB. O prefeito de Manaus cutucou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que além de presidente nacional da legenda, também é seu concorrente nas prévias tucanas que irá definir o candidato do partido para presidência da república.

Em declaração ao jornal O Estado de S. Paulo, Arthur disse que não tem como aceitar que metade dos deputados federais votem contra a reforma da previdência e a privatização da Petrobrás, e que se estivesse no comando da legenda, no lugar de Alckmin, tomaria medidas sérias contra os parlamentares.

“O PSDB tem como uma de suas bandeiras a reforma da Previdência. Quem está preocupado com voto, com eleição, que saia. Se eu tivesse o comando, expulsaria”.

Ao concorrente nas prévias tucanas, previstas para o dia 4 de março, Arthur disse que Alckmin tem “ficado em cima do muro” sobre as questões e não tem apresentado suas decisões políticas no comando do PSDB.

“Quero saber como Alckmin vai responder a essas questões? Vai se posicionar ou ficar em cima do muro? Eu falo, sou a favor da legalização do aborto, da descriminalização da maconha e da união homoafetiva. E também defendo publicamente a privatização da Petrobrás, diferentemente dele. Por isso, quero um debate amplo e aberto para que todos os filiados possam decidir quem deve disputar o Planalto. Alckmin não é um candidato indiscutível”, afirmou.







Leia mais:





Criança em Manaus que levou tiro na cabeça está em estado grave



Habeas Corpus de Melo fica na geladeira após troca de juízes



Agência de viagens abandona turistas do Amazonas na Venezuela