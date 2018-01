Movimentos e partidos políticos no AM pedem a condenação de Lula

Lula será julgado por três desembargadores da oitava turma do TRF4 pelo caso do tríplex do Guarujá | Foto: Divulgação

Manaus - Na véspera do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o movimento Vem Pra Rua e o partido Livres no Amazonas planejam um ato pedindo a condenação do petista nesta terça-feira (23). O ato acontecerá às 18h na Avenida Djalma Batista, em frente ao Posto 700, zona centro-sul de Manaus.



De acordo com o coordenador estadual do movimento Vem Pra Rua e vice-presidente estadual do Livres, Jean Batista, a manifestação, que acontecerá em todo o Brasil, terá um trio onde serão feitos discursos. No entanto, nenhum parlamentar ou figura política foi chamada para discursar. “Nosso ato é totalmente voltado para a população. Não convidamos nenhum político”, afirma.

Leia também: Conheça os desembargadores responsáveis pelo julgamento de Lula

O coordenador diz, ainda, que esse é um ato a favor da justiça. “Queremos a condenação porque as provas do tríplex no Guarujá foram bem embasadas e por isso queremos que seja condenado”, finalizou.

Além do Vem Pra Rua, o movimento Bolsonaro Amazonas também deve participar do ato. O coordenador do Bolsonaro Amazonas, Renner Rodrigues, o objetivo é pressionar a justiça para que Lula seja condenado. Os manifestantes devem levar faixas e cartazes e, além disso, os organizadores planejam ouvir o que a população tem a dizer sobre o caso.

“O julgamento dele significa que ninguém está acima dele e ainda existe justiça no Brasil. Sua condenação representa a esperança de que outros políticos corruptos também poderão ser condenados”, disse Renner.

Petistas realizam vigília à favor de Lula

Mobilizando-se a favor do presidente, o Partido dos Trabalhadores (PT) e movimentos sociais realizam uma vigília em frente à seccional do Tribunal Regional Federal no Amazonas a partir das 20h desta terça-feira (23).

De acordo com o presidente estadual do partido, deputado Sinésio Campos, um comitê unificado formado pelo PT e entidades como a Juventude PT (JPT), Secretaria de Mulheres do PT e movimentos sociais foi criado e está à frente do ato público que, segundo ele, é em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato à presidência em 2018.

“Durante a vigília, teremos atividades culturais sendo realizadas, tudo programado pelo comitê unificado”, disse.

O parlamentar também informou que a direção nacional do PT orientou para que que fossem realizados atos em todos os municípios e capitais, mas que os militantes que desejassem poderiam viajar para Porto Alegre, onde acontecerá o julgamento.

É o caso do ex-presidente estadual e municipal do PT no Amazonas, João Pedro, que embarcou ontem à noite para a capital gaúcha. Ele explica que vai para colocar sua voz ao lado daqueles que são contrários à condenação e defendem o nome de Lula na disputa eleitoral. “Espero que o colegiado corrija essa injustiça cometida pelo jurista Sérgio Moro. Acho que, lamentavelmente, esse processo está politizado e há uma tentativa de tirar o ex-presidente das eleições", disse.

Lula será julgado por três desembargadores da oitava turma do TRF4 pelo caso do tríplex do Guarujá, processo em que foi condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Leia mais:

Cármen Lúcia suspende posse de Cristiane Brasil

TJAM dá posse a 22 novos juízes nesta terça (23)

Voto indígena no Amazonas será decisivo nas urnas