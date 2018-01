Por unanimidade Lula é condenado em segunda instância

Manaus - O relator do julgamento do ex-presidente Lula, João Pedro Gebran Neto, o desembargador Leandro Paulsen e o desembargador Victor Laus votaram unânimes pela condenação do petista no caso do triplex no Guarujá.

O julgamento em segunda instância do ex presidente aconteceu em Porto Alegre (RS), e teve início na manhã desta quarta (24) e acabou nesta tarde.

Durante a leitura de sua justificativa do voto, o desembargador Victor Laus afirmou não julgar réus, mas sim os fatos nos quais as pessoas teriam de alguma forma se envolvido. Ele lembrou que para que se chegue a uma conclusão acerca de que alguém cometeu um crime, é preciso provar isso. "A necessidade de provar não cabe à pessoa que foi acusada, mas sim ao órgão público que acusa".

"Provas ilegais não são admitidas para demonstrar a responsabilidade de quem quer que seja. Aqui não vamos sacrificar os fins pelos meios. Há que tudo ser feito de forma regular" completa Laus.

Assim com os outros dois desembargadores, Laus faz um histórico sobre as provas do tríplex. O desembargador disse que além das provas materiais, há as testemunhais. “Pessoas que foram ouvidas ao longo do processo”. Ele questionou por que alguém reforma um imóvel sem que haja interesse, antes de, finalmente declarar seu voto que acompanha os outros dois desembargadores.



