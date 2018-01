Presidente da OAB-AM fala sobre a espetacularização do ‘Caso Lula’

Manaus - A orientação do TRF é esperar o julgamento dos embargos, que deve acontecer em até dois meses. Mas a recomendação do Supremo Tribunal, hoje, é de que com condenação em segunda instância, ele já possa ser preso. Geralmente, se aguarda o julgamento dos embargos e, depois disso, há a possibilidade do cumprimento da pena”.

Quatro dias depois do polêmico julgamento, que manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ampliou sua pena de 9 anos e seis meses, para 12 anos e um mês, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), advogado Marco Aurélio Choy, comenta sobre a espetacularização do caso, a repercussão do fato e ainda fala sobre seu último ano de gestão, iniciada em 2015.

EM TEMPO – Como presidente da OAB, como avalia a decisão tomada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação de Lula e aumentou a pena dele?

Marco Aurélio Choy – Independente do regozijo que esse caso vem trazendo em algumas pessoas, o Poder Judiciário funcionou, deu uma resposta célere ao caso, que foi julgado em recurso, poucos meses após a condenação. Só espero que essa celeridade seja uma realidade de todos os outros casos. Há uma expressão em latim que diz “não se reforma para prejudicar”. Neste caso, dois recursos foram julgados: um da defesa de Lula, que pedia a absolvição ou redução da pena, e outra do Ministério Público Federal, para a majoração da pena. Ao passo em que foi improcedente o recurso da defesa, se deu provimento ao recurso do MP, para o aumento da pena.

EM TEMPO – Na prática, o que ainda pode ser feito em relação a esta decisão do julgamento?

MAC – A decisão foi unânime, então não cabe embargos infringentes, mas cabe recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Entretanto, em razão da Lei da Ficha Limpa e da orientação do STF, de executar decisões de segunda instância, esta decisão ganhou um relevo maior. A orientação do Tribunal Regional Federal (TRF) é esperar o julgamento dos embargos, que deve acontecer em até dois meses. Mas a recomendação do Supremo, hoje, é de que com condenação em segunda instância, ele já possa ser preso. Geralmente, se aguarda o julgamento dos embargos e, depois disso, há a possibilidade do cumprimento da pena.

EM TEMPO – Com a espetacularização de que o caso ganharia, acredita que houve uma má postura da Justiça?

MAC – Acredito que a falha na defesa do ex-presidente foi politizar a condenação do juiz Sérgio Moro. A OAB, claro, tem uma certa restrição à espetacularização do processo judicial protagonizado pelo magistrado. Me preocupa essa postura de juiz popstar, que concede entrevistas sobre fatos que julga. Nenhum juiz deve receber adjetivações; juiz deve ser juiz. A grande falha está na politização do processo.

EM TEMPO – Além desse julgamento que ganhou repercussão nacional, na última quinta-feira (25), completou-se dois meses da morte do advogado Wilson Justo Filho numa casa noturna, em Manaus, caso que também ganhou notoriedade em todo o país. O julgamento deste caso já está agendado?

MAC – A OAB esteve presente em todos os momentos desse fatídico episódio, e entendemos que foi um caso isolado. Tentaram transformar isso numa luta entre advogados e delegados, e o objetivo não é esse. O réu está preso na Delegacia Geral de Polícia, que é uma prerrogativa dos delegados. O julgamento ainda não está marcado. O que está marcado é uma audiência de instrução, onde oficialmente são colhidas as provas e ouvidas as testemunhas. A OAB está habilitada no processo, acompanhando e demonstrando confiança do Poder Judiciário do Amazonas.

EM TEMPO – Com uma categoria que cresce a cada ano, qual a maior preocupação da OAB, no Estado?

MAC – A grande preocupação da Ordem é em relação ao mercado de trabalho da advocacia. Nos dois primeiros anos de gestão, entregamos 2.350 carteiras de advogado. São cerca de 1.200 carteiras por ano, num exame que só aprova 15% dos candidatos. Há, hoje, uma grande quantidade de advogados na área e, a grande meta é proteger esse mercado. O desafio da Ordem é proporcionar a capacitação profissional, para esses advogados, por meio da Escola Superior de Advocacia, onde temos sete cursos de especialização em andamento. Há também a preocupação de interiorizar a advocacia. A ideia é de que todas as comarcas sejam preenchidas. Assumimos um compromisso durante nossa campanha de eleição da OAB e estamos dando ênfase em 2018, para as subseções no interior do Estado, e levar a OAB para esses interiores.

EM TEMPO – O senhor falou que uma das frentes de trabalho da Ordem dos Advogados é o planejamento interno, que cuida do profissional e do mercado de trabalho. Quais conquistas se destacaram durante a gestão que encerra este ano?

MAC - Inauguramos, na nossa gestão, a Casa do Advogado, que é um espaço de coworking, na rua Tapajós, no Centro, para o colega que não tem condições de abrir seu próprio escritório. Lá ele pode atender seu cliente com conforto e equipamento. Em 30 dias estaremos lançando um aplicativo de busca de advogados, onde o cliente poderá chamar qualquer advogado cadastrado no sistema. Sobre a possibilidade de ser reeleito, acredito que ainda temos muito desafios a superar. Qualquer discussão em torno de eleição é secundária.

