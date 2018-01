Amazonino desabafa em aula inaugural dos concursados da PC

Manaus - O governador Amazonino Mendes (PDT) e o vice-governador Bosco Saraiva (SD), que também atua no comando da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prestigiaram, na manhã desta segunda-feira (29), a aula inaugural de 228 concursados da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) do Concurso de 2009. A reunião foi marcada por agulhadas do governador em grupos opositores na última eleição.

“Fico feliz de estar cumprindo minha promessa. Pois, em meu segundo dia de mandato, eu disse que chamaria os concursados da PC-AM e aqui estão vocês”, lembrou o governador. Amazonino aproveitou para cutucar a oposição, que durante a disputa eleitoral do ano passado, o chamou de "velho e despreparado" para comandar o Estado.

“Disseram que eu era um candidato velho e que não teria condições de enfrentar os problemas. Mas foi este velho que parou com as molecagens de governos passados. Esse velho não vai querer ser um incompetente, desonesto e indigno de estar diante de uma sociedade, que ficou estarrecida com a segurança na capital e no interior, que estavam absolutamente entregues à criminalidade”, acrescentou.

Os novos policiais participam do Curso de Formação promovido pela SSP | Foto: Janailton Falcão





Concursados

A convocação dos concursados só foi possível após uma briga judicial, que durou cerca de oito anos. Agora, por determinação do governador Amazonino Mendes, o contingente irá ampliar o quadro na corporação da Polícia Civil e garantirá reforço na segurança pública do Estado. Os novos policiais participam do Curso de Formação promovido pela SSP, por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Amazonino Mendes também parabenizou os concursados durante o pronunciamento na solenidade, destacando que eles agora passarão a integrar uma das atividades mais nobres da sociedade. Já Bosco Saraiva disse que a nomeação de mais 42 novos escrivães e 186 investigadores representa um reforço para a capital e o interior. Segundo ele, os novos colaboradores serão fundamentais para cobrir algumas lacunas da segurança, até então deficitárias, como em atendimentos nas delegacias do interior do Estado e da capital.

Amazonino Mendes também parabenizou os concursados durante o pronunciamento na solenidade, | Foto: Janailton Falcão





“Sabemos que um dos nossos principais gargalos está em nosso balcão de entrada, mas agora isto será resolvido. Aumentamos o número de plantões e melhoramos o nosso atendimento com o público”, afirmou Bosco.

Ânimos

Entre os concursados estava Rivanio Telles, 43, aprovado na prova para investigador. Ele avaliou a realização da aula inaugural do Curso de Formação como um momento de Justiça aos 227 participantes do concurso.

“Foram oito anos de espera e ansiedade. Este momento nos deixou muito feliz, pois, não basta apenas o reconhecimento da Justiça sobre o direito de exercer a profissão, nós precisávamos também deste reconhecimento do Estado”, disse o concursado.

Os candidatos concorrentes de vagas para investigadores contarão com 776 horas de aulas | Foto: Janailton Falcão





Curso de Formação da PC-AM

O Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) contará com uma duração de aproximadamente quatro meses, sendo a reta final do certame para os concursados, sendo classificatório e eliminatório. Entretanto, os candidatos concorrentes de vagas para investigadores contarão com 776 horas de aulas, diferentemente dos candidatos para escrivães, que contarão com 740 horas de curso.

Ao todo, serão abordados 40 temas diferentes, entre eles: uso dos sistemas de segurança pública no Brasil; armamento e tiro; defesa pessoal; de condução de veículos de emergência; operações policiais; noções de criminalísticas; medicina legal e legislação criminal.

A primeira aula do curso foi ministrada pelo delegado classe especial da PC-AM, Aluísio Caldas, que abordou a conjuntura jurídica e política da função policial.

