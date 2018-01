Amazonino Mendes abre trabalhos legislativos 2018 nesta quinta-feira

Manaus - A mensagem anual do governo, que vai ser lida nesta quinta-feira (1º) pelo governador Amazonino Mendes (PDT), no retorno das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), vai priorizar os feitos conquistados pela administração estadual, em quase quatro meses de gestão.

A solenidade acontece às 9h, no plenário Rui Araújo, e Amazonino deve discursar após a abertura feita pelo presidente da casa, deputado David Almeida, cujo pronunciamento ainda não foi confirmado.

De acordo com o líder do governo na Aleam, deputado Dermilson Chagas (PEN), Amazonino deve ainda fazer um levantamento das prioridades do seu mandato este ano, que inclui pautas como saúde, educação, segurança e geração de renda.

“Dentro desse cenário, temos uma questão pretérita, uma questão do presente e uma do futuro. Ou seja, como ele encontrou, como está o Estado e o que ele vai fazer no futuro”, explicou.

Além disso, Dermilson afirmou que, este ano, a base governista, que hoje possui 13 deputados estaduais, espera conquistar mais aliados. “Sempre há espaço para mais um”, acrescentou.

A reportagem tentou contato com o deputado David Almeida, mas não obteve resposta. No entanto, em postagem recente em sua página no site da Aleam, ele diz vislumbrar um 2018 de avanços na economia e, consequentemente, dias melhores para a população.

David diz ainda que o foco é continuar gerindo, com êxito, o Poder Legislativo, e afirmou que ainda não sabe a que cargo concorrerá nas eleições.





