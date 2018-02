Arthur insiste em disputar presidência e desafia Alckmin para debate

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Neto mantém mais vivo do que nunca o sonho de disputar a eleição para presidente da república em outubro deste ano pelo seu partido PSDB. Ao lado do ministro das Cidades Alexandres Baldy, que veio a Manaus nesta segunda-feira (5) para assinar projeto do Minha Casa Minha Vida, Arthur reforçou o desafio ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.



Arthur insiste em que haja um lideranças, dentro da sigla, a fim de escolher quem seria o candidato ao planalto pelo PSDB.

Com direito apenas a duas perguntas, Alexandre Baldy, sequer falou em política durante a visita. Já Arthur Neto esquentou ainda mais a disputa interna com Geraldo Alckmin.



Ao ser perguntado se já se considerava uma “carta fora do baralho” depois de ter sido deixado de fora dos trabalhos do PSDB, Arthur ponderou. “Não acho que já sou uma carta fora do baralho, porque quem vota em mim é o povo. Tudo será decidido em uma reunião que acontece amanhã que será, decisiva, dura e necessária”, comentou.

Arthur Neto relembrou ainda da data de inscrição da candidatura. “Vamos ter uma caminhada que vai durar até o dia 4 de agosto. Até lá vai rolar muita água embaixo da ponte e vai dar para fazer essa comparação entre o povo de são Paulo e o povo do Amazonas. São Paulo leva de goleada, porque em matéria de governança, Manaus está bem mais arrumada”, disse.

Referindo a si mesmo, o prefeito enalteceu a "capacidade de falar por todas as diferentes regiões do Brasil, enquanto que Alckmin, não teria a mesma desenvoltura de discurso, ao tratar com diferentes públicos, sendo um candidato fechado à região Sudeste".

“Ele (Alckmin) quer o privilégio de perder eleição fazendo das previas um instrumento de pagamento, um instrumento de máquinas. As pessoas têm medo de falar que estão comigo, porque têm medo da figura do fundo partidário que está nas mãos do presidente, virou uma ditadura, o presidente agora faz o que quer e coloca quem quer”, comentou Neto.

Arthur falou ainda que Alckmin ficou contra a Zona Franca de Manaus, quando teve a oportunidade de ajudar. “Se ele tivesse sensibilidade, teria ajudado a ZFM e cumprido o compromisso que assumiu quando montou na motocicleta aqui na fábrica da Honda. Mas não, tempo depois criou duas Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a Zona Franca”, criticou.

“É por essas razões que sou candidato a presidente para mostrar, vencendo ou não essas previas - que eu temo que esteja viciada - para mostrar que tem voz aqui, que tem vida inteligente aqui. Mostrar para os jovens políticos daqui, que eles podem e devem sonhar com a presidência. Não faço isso por omissão e sim para estimular sonhos”, completou Arthur Neto.

O prefeito destacou ainda que a região Amazônica sensibiliza o país. “Vamos ter a oportunidade agradável de testar as armas das palavras. No momento certo, suponho que ele tenha civilidade suficiente para se colocar do outro lado e me enfrentar em um debate, porque é um dever como um bom desafiador, aceitar e ir até o final”, concluiu.







