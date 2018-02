Deputados do PROS terão maior tempo de discurso na ALE-AM

Outras 18 mensagens do governo estão previstas para chegarem na Assembleia Legislativa ainda neste mês | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Para compensar a sessão plenária do dia 15 de fevereiro, uma quinta-feira após o recesso de Carnaval, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizou na manhã de ontem a primeira reunião plenária do ano e, uma das principais medidas da mesa diretora foi redefinir o tempo dos blocos partidários devido ao retorno do deputado Sidney Leite (Pros), que estava licenciado do mandado para a Casa Civil, cargo que ocupou por três meses.



Com a alteração, ficou estipulado o tempo de 15 minutos para as legendas do MDB, DEM e PRB; 10 minutos para o PSB, Rede, PEN e PDT; 25 minutos para o Podemos e o PR, e; 35 minutos para o Pros durante o pequeno e grande expediente.

Apesar da mudança, nova alteração da composição dos tempos deve acontecer nos próximos dois meses, em decorrência da troca de partido que alguns deputados planejam fazer.

O presidente também confirmou que está tudo certo para a casa realizar a primeira votação de matérias do ano nesta quarta-feira (7), onde, ainda podem contar com a apreciação de três vetos governamentais pendentes do ano passado, que consistem no aumento da idade para o ingresso da Polícia Militar (Mensagem nº 101/17), a proibição da venda de agrotóxicos para certos tipos de alimentos (Mensagem nº 100/17) e, outra similar, o veto para a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, apresentada em 2016 quando José Melo (Pros) ainda estava no comando do governo do Amazonas.

Além disso, também deve entrar na pauta a mensagem governamental 98/2017, que propõe a elaboração de novas regras para o Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA), que entre as mudanças propõe a redução da composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (CEMAAM) de 26 representantes para 15 no Poder Público, e de 19 para 15 na Sociedade Civil Organizada.

Outras 18 mensagens do governo estão previstas para chegarem na Assembleia Legislativa ainda neste mês.

Sessão compensatória

Na sessão compensatória de ontem, que deu abertura aos trabalhos em plenário na ALE-AM no início deste ano, vários deputados polemizaram questões que envolvem a capital e o interior do Estado. O deputado Dermilson Chagas (PEN) por exemplo, que atua como líder do governo do parlamento, comemorou a passagem da administração dos portos de Manaus para o Governo do Estado, destacando a extinção da antiga administração, a Companhia Docas do Maranhão (Condomar), denunciada por ele no ano passado por cobrar de forma indevida pedágio aos tripulantes da região do rio Negro, como uma alternativa de se manter em atividade na capital amazonense.

“Eles queriam cobrar pedágio de todos, e isso, sem instalarem suas próprias estrutura e utilizando a da Marinha. Sem investirem um centavo e arrecadando em cima do nosso povo”.

Durante a sessão, os deputados Cabo Maciel (DEM) e Luiz Castro (Rede), também destacaram a a desativação da Base Anzol, em Tabatinga (à 1110 km de Manaus), realizada no final do mês de janeiro.

Para Maciel, “quem tem sofrido com a desativação da base, é a população da região, que pode sobre com assaltos de piratas e narcotraficantes, que navegam pelo local como rota para transportar drogas para o resto do país”.

Já para Castro, a desativação da Base Anzol localizada na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia), “torna inviável a manutenção da vigilância no local, podendo aumentar a violência na região”.



Luiz Castro também deu entrada num requerimento solicitando uma investigação mais sucinta nos contratos realizados por unidades de saúde do Estado. “Não estamos fazendo acusações, os diretores dos hospitais são de grande responsabilidade, mas podem haver falhas graves e especialmente na área laboratorial, como já nos consta a informação. A fiscalização do TCE as vezes chega muito tarde, e o papel da ALE é de investigar. É isto que estou propondo”, finalizou.





Leia mais:



Jociane Souza vence eleição suplementar em Novo Aripuanã

Câmara abre ano legislativo com mensagem do prefeito na terça

Amazonino chama concursados da Susam