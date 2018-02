Secretário Orsine Júnior destaca prioridades para turismo no Amazonas

Orsine Júnior foi produtor do Boi Caprichoso antes de trabalhar com marketing político | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Convidado a assumir a Amazonastur após a eleição suplementar que elegeu Amazonino Mendes (PDT) governador do estado até 2018, Orsine Júnior destaca as ações voltadas para o turismo que tem sido tomadas desde que começou sua gestão na pasta.





Formado em International Business pela Universidade Emory, nos Estados Unidos, foi produtor do Boi Caprichoso antes de trabalhar com marketing político.



Em entrevista ao EM TEMPO, o secretário celebra a entrada do Amazonas na Associação Internacional de Parques e destaca a existência de políticas públicas voltadas para o turismo local.

O secretário afirma que o governo de Amazonino Mendes tem sido um divisor de águas no turismo | Foto: Marcely Gomes

EM TEMPO – Você assumiu a Amazonastur após a eleição do governador Amazonino Mendes (PDT). Como surgiu o convite?



Orsine Júnior – Por conta da eleição suplementar, fui chamado para trabalhar na equipe de campanha do Amazonino e, ao final, ele me convidou para assumir a pasta. Eu, com muito amor à causa, larguei minhas atividades na iniciativa privada e vim coordenar as atividades turísticas do estado.

Entre as principais conquistas de sua gestão, ele destaca o retorno do CarnaBoi | Foto: Marcely Gomes

EM TEMPO – O que foi possível identificar quando iniciou sua gestão?



Orsine Júnior – O único que olhou para o turismo no Amazonas de forma profissional foi o governador Amazonino, quando, em uma de suas gestões como governador, criou a Emamtur e o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). De lá para cá, o turismo passou por algumas mutações e deixou de fazer parte das políticas públicas do estado. O Amazonas tem uma matriz econômica, que é o Distrito Industrial, e teve uma matriz anterior que era a Zona Franca de Manaus, que poucos reconhecem mas era um turismo de compras. Com a crise, começou-se a buscar alternativas de matriz econômica. O turismo é uma forma sustentável. A ZFM, durante muitos anos, conseguiu manter a área preservada. O governador mandou bloquear, imediatamente, o uso do FTI, e deixou claro que esse dinheirp será usado no desenvolvimento da interiorização do turismo. Quando chegamos, a pasta estava esquecida. Era considerada um adendo ao governo. Então começou-se a dar importância para isso e esperamos que esse ano possamos realizar um bom trabalho.

Secretário de Turismo do Estado_Orsine Júnior | Foto: Marcely Gomes

EM TEMPO – Quais avanços pudemos ver nesses quase quatro meses de governo?



Orsine Júnior – O principal avanço são os ordenamentos das atividades. Depois veio o diálogo, quando passamos a ouvir e apresentar sugestões para pessoas do trade turístico. Além disso, estamos elaborando um Plano Estadual de Turismo e a Lei Estadual de Turismo. Também continuamos nossas atividades de promoção do turismo. Teremos, também, a Semana do Amazonas em Washington, nos Estados Unidos, que terá uma repercussão mais tarde, e renascemos o CarnaBoi. O trabalho de produção, promoção e geração de turismo não para, ao mesmo tempo em que arrumamos a casa. Não adianta trazer turistas para o Amazonas se não tem o que mostrar. Não precisa ser luxuoso, mas deve ser funcional.

Secretário de Turismo do Estado_Orsine Júnior | Foto: Marcely Gomes





EM TEMPO – O que seria o Plano Estadual de Turismo e a Lei Estadual de Turismo?

Orsine Júnior – O Plano é a diretriz, para onde o turismo vai, que norteia a Amazonastur. É uma conversa entre a formação acadêmica, empresarial, governamental e ambiental, reunidos num fórum que vai discutir as diretrizes desse plano à curto, médio e longo prazo. A Lei vai dizer como o que foi colocado no Plano será executado. Essa Lei está sendo atualizada.

EM TEMPO – No ano passado, o Amazonas passou a integrar a Associação de Parques das Américas, ou seja, se firmou como destino para os investidores de parques temáticos. O que se pode esperar a partir desse acordo?

Orsine Júnior – É um ganho que nenhum outro estado brasileiro além do Amazonas tem. Essa associação é basicamente composta por operadoras de parques. Nossa intenção é ter um parque no Amazonas. Esse acordo abre portas para um diálogo. Em fevereiro já vamos ter a primeira reunião, onde vamos apresentar o potencial de praias como a da Ponta Negra, do Japonês e do Açutuba para se tornarem parques aquáticos. Precisamos de resorts na nossa região. A partir do momento em que me associo, entro em contato direto com investidores e mercado. Hoje somos do ramo do parque temático. Ainda não temos um, mas creio que de 2018 não passa.

Secretário de Turismo do Estado_Orsine Júnior | Foto: Marcely Gomes

EM TEMPO – A Amazonastur e a Suframa firmaram uma parceria para promover o turismo local. Que frutos essa parceria já colheu?



Orsine Júnior – Estamos unindo esforços para criar a visitação turística das fábricas. Temos um polo com aproximadamente 500 empresas. Somos a única região do mundo que tem uma fábrica da Harley Davidson fora dos Estados Unidos e não temos visitação disso. Somos a única região do país com fábrica de duas rodas, como a Honda e Yamaha, e também não temos visitação disso. Todo lugar do mundo há a visitação dessas fábricas, lojinhas onde você compra a preço de fábrica, brindes, isso é turismo. Turismo não é apenas ver o Encontro das Águas ou o Teatro Amazonas. Estaremos dando a oportunidade de os turistas conhecerem nossa matriz econômica.

EM TEMPO – Essas iniciativas são voltadas apenas para o turista ou buscam aproximar o amazonense da cultura local?

Orsine Júnior – Sempre digo que o primeiro turista do Amazonas é o amazonense. Boa parte da população não conhece o que é oferecido ao turista e diz que aqui não temos nada ou que não temos o que oferecer. O município de Barcelos, por exemplo, tem a maior queda d’água do Brasil. Ao invés de ligar para dizer que está indo visitar um parente que mora em outro estado, convide-o para visitar o Amazonas. Tenho certeza que não vai se arrepender de conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo, de ver os botos em Novo Airão, de praticar a pesca esportiva em Barcelos, ir à praia da Ponta Negra.

EM TEMPO – O que torna o turismo do Amazonas diferente das demais regiões do país?

Orsine Júnior – A primeira coisa que torna o Amazonas único é o grau de preservação da nossa mata. Depois, a nossa população é muito hospitaleira. Prova é que ganhamos na Copa de 2014 o título de “host city” da Fifa, como sendo a melhor cidade que recebe as pessoas. Nossa biodiversidade, nossa hospitalidade, etnocultura, os costumes da nossa região, a nossa gastronomia...somos um lugar abençoado e todo turista quer conhecer um local abençoado. Lugres abençoados são únicos, e o Amazonas é único. Temos inclusive a benção de sermos chamados de Amazonas, enquanto estados como Pará e Tocantins são Amazônia.

EM TEMPO – Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo turismo local?

Orsine Júnior – A principal era a falta de políticas públicas, que hoje posso afirmar que está superada. O governo do Amazonas investe nessa área e tem vontade de fazer turismo. Nada será feito num passe de mágica, mas vai conseguir fazer algo e vai despertar a consciência turística no povo. Nossa maior dificuldade agora é o tempo. Há muito o que se fazer em pouco tempo, mas creio que o governador está sendo um divisor de águas no turismo. Dificuldades técnicas são secundárias para mim, principalmente porque estou determinado.

EM TEMPO – Apesar de ser uma gestão curta, o que você espera deixar de legado para o turismo local?

Orsine Júnior – O maior legado que podemos deixar é a consciência turística nas pessoas, despertá-las para o tema. Promover discussão, conhecimento. O legado pra mim é deixar plantado nas pessoas um ouro precioso nas pessoas chamado ‘turismo’, que pode ser explorado de forma sustentável e gerar emprego por gerações. O maior legado que, pessoalmente, quero deixar, é que o turismo é uma matriz econômica e que hoje temos políticas públicas voltadas para isso.

