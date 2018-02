"Não disputarei nenhum cargo no Amazonas", diz Arthur

Manaus - Ao abrir os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã desta terça-feira (6), o prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) descartou os rumores de uma possível disputa ao governo do Amazonas nas eleições deste ano. Ele reforçou que “não disputaria nenhum cargo que não fosse a presidência da República”, pois, segundo ele, o Norte, assim como o Nordeste e o Centro-Oeste do país, precisam de representantes.

“Nós precisamos mostrar nossa força ao restante do país e que também temos o direito de governá-lo. Quando disse que gostaria de disputar a presidência, muitas pessoas se mostraram assustadas, mas fiz isto porque eu acho que sou melhor que o Alckmin na política. Conheço mais do que ele sobre as questões políticas do nosso país. É um direito meu querer mostrar isto e de ser candidato à presidência”, disse o prefeito que disputa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, as prévias do partido que irão escolher o candidato da legenda tucana na disputa presidencial deste ano.

Transporte

Além disso, Virgílio ainda garantiu que o projeto do Bus Rapid Transit (BRT), apesar de não ter sido noticiado na imprensa, ganhou grandes avanços ao longo do ano passado. Para 2018, o projeto que, na última segunda-feira (5), recebeu proposta de um conjunto de empresas liderado pela Volvo e Tracbel, chega cada vez mais próximo de sair do papel.

“Este ano será decisivo para chegarmos às licitações e todo desenrolar desta papelada, que no final vai desaguar na abertura dos canteiros de obras para o BRT. Sem dúvidas, esse é um projeto fantástico que muito em breve estarei apresentando o modelo ao presidente da CMM”, disse Arthur.

Enquanto aos investimentos, o prefeito destaca que os valores devem ser estimados em cerca de R$ 1,2 bilhão. Parte desse valor deverá ser empregado pelas empresas, e outros R$ 50 milhões serão de contrapartida da prefeitura, para ajudar na questão tarifária da cidade.

Concurso na saúde

Para reforçar a pasta da saúde municipal, Arthur garantiu que vai realizar, ao longo deste ano, alguns concursos públicos para preencher vagas e melhorar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Também está prevista a criação de uma Escola de Saúde Pública na cidade. Sobre o projeto, o prefeito não poupou palavras para dizer que terá como modelo o da cidade de Palmas (TO).

“Vamos preparar ainda mais os nossos profissionais da Semsa e aperfeiçoar o que nossos recém-formados das universidades têm aprendido. Vamos preencher os nossos espaços físicos nas UBSs da cidade, copiando o modelo da Escola de Saúde Pública de Tocantins”, acrescentou o prefeito.

CMM

Enquanto ao retorno das atividades parlamentares na CMM em ano eleitoral, o presidente do parlamento municipal, o vereador Wilker Barreto (PHS), declara que “não haverá problema algum na queda de quórum (frequência parlamentar) na casa legislativa”.

“Ano passado por exemplo, nós tivemos a casa toda em reeleição e não perdemos nenhum quórum ao longo de toda a disputa política”, disse Wilker, que declarou que a primeira sessão plenária da CMM deste ano será realizada na manhã desta quarta (7).

