Conselheiros do TCE-AM recebem medalhas de reconhecimento do Tjam

Manaus - A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Lins dos Santos, e o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas (ECP), conselheiro Ari Moutinho Júnior, foram condecorados, na tarde desta quarta-feira (7), com a Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas, a mais elevada condecoração do Poder Judiciário no Estado.



O reconhecimento foi feito em solenidade no centro administrativo desembargador José Jesus Ferreira Lopes, no prédio-anexo do Tjam. Na ocasião, outras 13 personalidades do Amazonas, entre elas o vice- governador e secretário de Segurança Pública, João Bosco Saraiva; o comandante da Ala 8 da Força Aérea Brasileira, major-brigadeiro do ar, Waldeísio Ferreira Campos; e o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, também receberam a medalha.

Ao falar aos presentes, o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli afirmou que a entrega das insígnias aos 15 homenageados era o momento em que o Poder Judiciário amazonense fazia um justo reconhecimento do trabalho realizado pelos condecorados em suas funções, sempre em favor do Estado.

Em nome colegiado do TJAM, ao parabenizar os agraciados, o desembargador Jorge Lins relembrou a trajetória de todos e ressaltou o legado de cada um, afirmando que eles eram exemplos. “Saibam, senhores, que nenhum esforço empreendido com empenho e perseverança passa em vão. Vocês são exemplos a serem seguidos por essa e pelas futuras gerações”, comentou.

Emocionado e em nome dos condecorados, o vice-governador João Bosco Saraiva agradeceu pela indicação unânime de seu nome e dos demais homenageados. Para ele, a medalha concedida pelos membros do Poder Judiciário tem valor inestimável.

“As minhas palavras são de gratidão.Quem leva para casa um distintivo deste, leva muitas considerações. Leva muitas mensagens, leva o diploma eterno de uma Corte respeitada que, diuturnamente, vela pela Justiça do Estado. Leva o reconhecimento e alegria para nossas famílias”, enfatizou.

Acompanhada de familiares e do conselheiro Ari Moutinho Júnior, a conselheira-presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, agradeceu pelo reconhecimento do Tjam de sua vida pública, com 42 anos de história, e disse que a homenagem era, também, um reconhecimento à atuação dos conselheiros, auditores, procuradores e demais servidores que trabalham na Corte de Contas amazonense.

“Sinto-me feliz com a comenda, mas devo reconhecer que ela pertence também a todos que compõem o TCE”, afirmou.

Os agraciados

Definida por unanimidade pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário, formado por cinco desembargadores, a medalha foi entregue às personalidades nas categorias “Grande Mérito”, “Mérito Especial” e “Mérito”.

Além dos conselheiros Yara Lins dos Santos e Ari Moutinho Júnior, foram agraciados na categoria “Grande Mérito”, o vice-governador João Bosco Saraiva e o major-brigadeiro do ar, Waldeísio Campos.

Já com a medalha “Mérito Especial” foram agraciados o membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Felipe dos Anjos Thury; e os juízes de Direito de Entrância Final do TJAM, Elci Simões de Oliveira, Onilza Abreu Gerth, Maria Eunice Torres do Nascimento e Luís Márcio Albuquerque, além do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto.

No grau “Mérito” o coordenador da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, do Tjam, Rafael Oliveira Lins; o diretor de Cerimonial do Tjam, Júlio Ventilari; a assistente jurídica do gabinete do desembargador Djalma Martins da Costa, Rejane Guimarães Cabral; o auxiliar de gabinete do desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Diego Marques Ribeiro, e a 3º sargento da Polícia Militar (PM), Diana Cristina Silva Monteiro.





