Omar Aziz pede que Governo utilize forças armadas contra o tráfico

Amazonas- O senador Omar Aziz (PSD), voltou a defender o uso das forças armadas para combater o tráfico de drogas e armas que entram pelas fronteiras do Brasil e geram insegurança nos estados brasileiros. Ele cobra maior rigor do Governo Federal para uma fiscalização mais rígida nesses locais.

“O problema da insegurança está em todos os estados brasileiros e o que o Governo Federal faz é apenas combater o efeito. Há muitos anos nós temos cobrado a eficiência e eles fazem ouvido de mercador. As principais causas da insegurança, são as fronteiras abertas que permitem o narcotráfico e a entrada de armas”, destaca Aziz.

Omar Aziz ressalta que o Brasil não produz drogas nem armas e, por isso, enquanto não houver fiscalização ostensiva nas fronteiras, a segurança pública nos estados continuará sendo ineficiente.

“Hoje só combatemos os efeitos, mas precisamos combater o mais importante, a causa. O Brasil não produz droga e nem armamento pesado, como nós vemos nas mãos dos narcotraficantes, nos morros do Rio e nos bairros das cidades, que causam uma insegurança muito grande. Já fiz vários discursos pedindo ao Governo que utilize as forças aramadas para fiscalizar, pois elas possuem a experiência, além de serem respeitadas no país. Vou continuar cobrando”, disse.

O senador lembra ainda, dos diversos programas sociais realizados durante sua gestão à frente do governo dos Estado, que conseguiram reduzir os índices de criminalidade à época.

“Criei o Ronda no Bairro, um dos programas de polícia comunitária que serviu de modelo para vários estados e deu muito certo aqui também. Além disso, tripliquei o número de escolas de tempo integral, criei o Galera Nota 10, que são atividades pequenas, mas que ajudaram a salvar vidas e tirar os jovens principalmente daquele movimento que não era agradável para ele nem para sua família”, finalizou.

