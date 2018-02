Procurador Geral Victor Cipriano fala sobre desafios na GGL

Victor Cipriano Diretor da CGL | Foto: Janailton Falção

Manaus - Com ampla experiência jurídica na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o procurador Victor Cipriano se licenciou do cargo em outubro do ano passado para assumir a direção da Comissão Geral de Licitação (CGL), tendo como missão, modernizar os processos da pasta e, ainda, moralizar as licitações do Estado, alvo de vários escândalos e fraudes.



EM TEMPO – O senhor assumiu o comando da Comissão Geral de Licitação no meio de um processo político, em que o governo anterior foi interrompido e, onde os processos licitatórios ou já haviam finalizado ou estavam em andamento. O que mudou nesses últimos 4 meses?

Victor Cipriano - Ano passado foi um ano atípico por conta das trocas de governos que impactaram de uma forma negativa o procedimento das licitações e do funcionamento da máquina do Estado de uma forma geral. Mas ainda assim, conseguimos economizar por meio das articulações licitatórias, ou um “leilão inverso” como costumamos dizer, cerca de R$ 153 milhões. E para este ano, nosso objetivo é chegar no percentual de 15% ou 16%, retornando ao crescimento econômico junto com o aumento da arrecadação.

EM TEMPO – Diante de um cenário em que os processos e modalidades de licitação são alvos de escândalos e fraudes, principalmente no que tange às investigações que envolvem contratos do setor de saúde desbaratados na Operação Maus Caminhos, quais são os cuidados tomados para neutralizar esse tipo de corrupção?

VC - O cuidado com a máquina pública foi um dos desafios lançados pelo governador Amazonino Mendes, quando me convidou para assumir a CGL. É um cuidado muito grande e que estamos conseguindo, aos poucos, regularizar. Porque o que acontece: muitas vezes as pessoas punem a licitação, que é apenas um meio durante a compra de materiais ou de um serviço, por ter iniciado o processo e não ter fechado o contrato, e geram uma imagem negativa à comissão, que é apenas uma ponte em toda processo. É a secretaria (que solicita o produto ou serviço) que é responsável pelo contrato, solicitação e a fiscalização. Nós apenas articulamos os valores na hora da compra.



EM TEMPO – Esse ano, a Lei das Licitações e Contratos (nº 8.666/93), completa 25 anos de criação. Como ela é levada à risca pela comissão?

VC – Apesar de ser uma lei ainda muito atual, próximo de completar seus 25 anos, e ser a nossa base trabalhista, ainda há algumas medidas que são atuais, como o pregão por exemplo, que não estão inclusas nela. Foi por conta disso, que em 2011, ocorreu a criação do Regime Diferenciado de Contratação, em decorrência da Copa do Mundo e das Olimpíadas no país, que deu tão certo, que a previsão é que este (modelo) passe a ser o novo padrão para as licitações no futuro.

EM TEMPO – Nesses quatro meses de sua gestão à frente da CGL, o que o senhor já conseguiu imprimir no órgão em relação a mudanças e novos processos?

VC – Sim, a principal mudança que ocorreu foi principalmente no horário de atendimento do nosso protocolo, que antes era das 8h às 12h e agora passa a atuar até às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, facilitando os serviços do público na CGL. Além disso, também estamos com uma iniciativa inovadora, que visa garantir mais qualidade aos serviços prestados pela comissão, como por meio da capacitação dos nossos servidores com cursos específicos para área licitatória, melhorando assim o atendimento ao público e aumentando a eficiência dos procedimentos licitatórios.



EM TEMPO - Quais mudanças ainda podem ser esperadas pela sociedade na sua gestão?



VC – Nossa bandeira na CGL é a modernização. E queremos vê-la em vários setores, iniciando pela parte da nossa estrutura física, onde estamos aguardando a confirmação para uma mudança de endereço, para um prédio maior, que proporcione um conforto a mais para os nossos servidores, com acessibilidade para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física. Ainda não é certo, mas o prédio que estudamos mudar fica na rua Belo Horizonte, no bairro Aleixo, próximo de algumas secretarias como a Sefaz (Fazenda) e a Susam (Saúde), facilitando o acesso e gerando uma economia de gasolina por exemplo. Além disso, também pretendemos implantar o processo de digitalização de nossos documentos, gerando uma maior eficiência nos arquivamentos e acesso ao público e, também uma economia dos gastos, pois, atualmente gastamos cerca de R$ 30 mil com cópias ao ano, e com a digitação, esse valor passa a cair para R$ 5 mil.





