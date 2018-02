Liberado auxílio-alimentação em contra-cheques da Susam, diz governo

Neste mês, os servidores da Susam que atuam no interior terão seus salários depositados na conta no dia 26. | Foto: André Moreira

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) já lançou no contracheque dos servidores, do mês de fevereiro, o pagamento do auxílio-alimentação, que estava suspenso desde abril de 2016 e volta a ser pago pela nova gestão, a partir deste mês. A informação é da assessoria.



O acesso ao contracheque é online. Pode ser acessado por meio do portal do servidor (portaldoservidor.am.gov.br), do site da Susam (saude.am.gov.br) ou do site do Governo do Amazonas (amazonas.am.gov.br).

O valor do auxílio é R$ 220 reais. Neste mês, os servidores da Susam que atuam no interior terão seus salários depositados na conta no dia 26. Os trabalhadores que atuam na capital receberão no dia 27.

Em reunião com representantes de sindicados da área da saúde, na segunda-feira, 19, o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, também reafirmou o compromisso de cumprir com a data base | Foto: Divulgação

Leia mais: Sexta a saúde vai parar, alertam servidores da Susam em ato na Aleam



De acordo com o governo do estado, o pagamento do auxílio-alimentação foi estendido a todos os 22,2 mil servidores da pasta (capital e interior). Antes de ser suspenso, em 2016, o benefício era ofertado apenas para 3,6 mil trabalhadores. É a primeira vez que os funcionários do interior terão direito ao auxílio.

Em números - O pagamento do auxílio-alimentação beneficia 22.265 servidores – 16.347 da capital (entre trabalhadores da Susam e fundações) e 5.918 do interior. O valor do benefício representará recursos de aproximadamente R$ 4,896 milhões/mês – R$ 53,853 milhões até o final do ano.



Data- base

Em reunião com representantes de sindicados da área da saúde, na segunda-feira, 19, o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, também reafirmou o compromisso de cumprir com a data base dos servidores, em maio. “Este é um compromisso que assumimos desde que assumimos a gestão, em outubro”, disse o secretário.

Outra ação que está sendo conduzida pela nova gestão da Susam é a retomada da Mesa Estadual de Negociação Permanente dos Trabalhadores da Saúde, fórum onde serão discutidos, com a categoria, o reajuste salarial e outras reivindicações. Dentre elas, a adoção do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do servidor, que foi criado em 2010.





Leia mais:



Amazonino adianta benefícios em corrida contra calendário eleitoral

Prefeito de Nhamundá vai devolver R$ 3 milhões aos cofres públicos

MPF obtem liminar que bloqueia R$ 1,6 mi do prefeito de Lábrea, no AM