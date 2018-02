Emenda garante vagas para psicólogos e assistentes sociais

Manaus - O concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) terá vagas para assistentes sociais e psicólogos. O edital atende à Emenda 83/2014, de autoria do deputado estadual Luiz Castro (Rede), que determina a inserção desses profissionais nas equipes pedagógicas das escolas da rede pública da capital e do interior do Estado.



A informação foi confirmada em reunião com o titular da Secretaria, Lourenço Braga; o presidente do Conselho Regional de Psicologia (CRP), Gibson Alves dos Santos; Ângela Leal, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social; Lindoneide Paredio, representando o Sindicato dos Assistentes Sociais; e Luiz Castro.

Desde a aprovação da Emenda, o deputado vem lutando para garantir a inclusão dos profissionais na rede pública de ensino. A Emenda também é fruto da mobilização dos representantes das categorias, que acompanharam a tramitação da emenda na Assembleia Legislativa.

“A presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas é fundamental para auxiliar na solução de problemas que interferem no ensino e na aprendizagem, como as questões familiares, depressivas e de uso de drogas”, exemplificou o deputado Luiz Castro.

Ao todo, serão 36 vagas para psicólogos e mais 37 para assistentes sociais. De acordo com o secretário da Seduc, os profissionais serão divididos para trabalhar tanto na capital quanto no interior do Estado.

Edição: Lívia Nadjanara

