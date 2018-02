Prefeito participa de homenagem ao comandante do Exército em Brasília

Brasília - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, participou na manhã desta quarta-feira (21), em Brasília, da entrega da comenda da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), ao comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Boas.

A cerimônia aconteceu no auditório do Quartel General do Exército e reuniu, além do prefeito e da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Elisabeth Valeiko Ribeiro; o presidente do CNI, Robson Andrade; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva; e os generais do alto escalão do Exército Brasileiro.

O General Villas Boas recebeu a homenagem em reconhecimento aos serviços prestados no Estado do Amazonas, uma vez que a comenda é destinada a personalidades que se tornaram dignas do reconhecimento da indústria brasileira.

"Eu estou aqui como seu amigo, que reconhece o cidadão, o chefe militar e o estadista que é o general Villas Boas", disse Atrhur Neto. | Foto: Márcio James/ Divulgação

"Estou aqui como seu amigo, que reconhece o cidadão, o chefe militar e o estadista que é o general Villas Boas. É com emoção que digo para um amigo que constituí na vida, no respeito e na luta por um Amazonas melhor. Há muito tempo não acontecia uma homenagem tão oportuna como esta", destacou o prefeito de Manaus.

Leia também: Prefeitura realiza ações de empoderamento feminino no mês de março



Enquanto esteve na Região Norte, chefiando o Comando Militar da Amazônia (CMA), o general sempre manteve um bom relacionamento com a comunidade industrial e com o Município.

"O general Villas Boas dedicou uma parcela muito importante dos mais de 50 anos de serviço público a mais expressiva Região do país e, com entusiasmo e competência, zelou por esse patrimônio que pertence ao povo do Amazonas e aos brasileiros", disse o presidente do CNI, Robson Andrade.

Ao agradecer a presença do prefeito na solenidade, Villas Boas lembrou das parcerias firmadas entre prefeitura e CMA, para ações de infraestrutura. Ele também destacou a presença de Arthur frente ao poder legislativo em Brasília.



"A presença de Arthur Virgílio nos traz a Amazônia para perto. Quando ganhou a eleição para prefeito, prontamente, estabeleceu uma nova dinâmica de relacionamento e cooperação da prefeitura com o Exército. No Senado, sua voz tem feito muita falta" disse o homenageado.

Villas Boas também enfatizou a luta de Arthur na defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM), ao dizer que São Paulo não entende a importância da Amazônia e o que ela representa, colocando o prefeito como seu maior defensor.

"Lembro-me quando o, então senador, José Serra fez referências e críticas à Zona Franca de Manaus e ao Distrito Industrial. Arthur ameaçou romper com o partido", disse o general elogiando a força e a coragem do prefeito na defesa dos interesses do Amazonas.

Além da cerimônia de entrega da comenda, os convidados participaram de uma visita guiada ao acervo cultural e histórico do salão Guararapes, que apresenta um rico patrimônio de artes e objetos que retratam as grandes conquistas do Exército Brasileiro ao longo de sua existência.





Leia mais:



Alckmin nega acordo com Doria para derrubar Arthur nas prévias do PSDB

Banco Social Mauá se consolida como economia solidária

Quer treinar no Amadeu Teixeira? Corre que abriram 900 vagas