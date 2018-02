Marcelo Neder anuncia candidatura para presidência da Cotam

Candidato à presidência da Cotam falou sobre propostas. | Autor: Márcio Melo

Manaus - O atual presidente da Cooperativa Golfinho, Marcelo Neder anunciou nesta semana que vai participar da disputa para escolha do novo representante da Cooperativa de Consumo dos Taxistas Autônomos de Manaus (Cotam). As eleições estão previstas para acontecer no dia 21 de março à partir da 9h, no auditório do Fazendário Clube, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10.

Marcelo diz sentir-se preparado para representar a classe, aos 42 anos,Neder é tecnólogo em gestão de cooperativa e atuou como taxista durante 21 anos. Ele já esta em seu quarto mandato como presidente da Golfinho, uma das mais conhecidas cooperativas de táxis de Manaus. Para Marcelo, a experiência adquirida ao longo dos anos pode ser uma aliada junto a representação dos profissionais da cidade.

"Eu já tinha cogitado a possibilidade de me candidatar, mas agora acho que estou mais preparado. Estou de peito aberto e com vontade de fazer o melhor. Eu já participo da diretoria e acho que posso contribuir mais ainda. Convivendo tanto tempo nesse meio, creio que já saiba um pouco como contribuir com meus colegas", explica.

Uma das propostas de Marcelo é trazer de volta alguns dos benefícios oferecidos pela Cotam aos cooperativados, mas que foram suspensos há mais ou menos um ano devido à crise e divergências internas. Carro Guincho à disposição, serviço funerário, gasolina no mês de aniversário, cesta básica, brindes são uns dos serviços que Marcelo pretende resgatar.

Marcelo representará a Chapa 1 composta por ele como diretor-presidente, Tenner Queiroz como diretor administrativo e financeiro, José Pereira como diretor comercial, Marivaldo Garcia como diretor operacional. No conselho administrativo, Pedro Farias vem como conselheiro, assim como Raimundo Lopes e Silvio Frota.



Cotam

A cooperativa foi fundada em 1999 com o propósito inicial de disponibilizar combustível mais barato para os taxistas. Apesar das restrições sofridas ao logos do tempo, o benefício da gasolina diferenciada resiste disponibilizado em três postos de gasolina da cidade.

Dos mais de 4 mil taxistas permissionário existentes hoje na capital, 1,5 mil são cooperados. Atualmente, em Manaus, são 55 associações, cooperativas e prestadores de serviços no ramo registrados na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Apoio

Marcelo Neder conta ainda com o apoio do fundador e atual presidente da Cotam, José Pereira que diz acreditar na competência de Marcelo. "Acredito nele, já vi o trabalho desenvolvido por Marcelo ao longo desses anos. Não é algo fácil e acho que ele dá conta do recado pois ele tem duas coisas muito importante, a credibilidade e a competência. Sei que vai trazer com trabalho e dedicação muitas coisas boas para a gente", ressaltou.

José explicou ainda que as eleição são abertas para quem quiser disputar. Para se candidatar é preciso ser cooperado, formar uma equipe para o conselho fiscal e outra para conselho executivo e administrativo. Vale lembar que as eleições para escolher o presidente da Cotam são realizadas de 4 em 4 anos.





